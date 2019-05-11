Справедливая автономия: Венгрия сделала громкое заявление по Украине11.05.2019 22:35
Лидер праворадикальной националистической партии Венгрии «Йоббик» Томаш Шнайдер выступил за территориальную автономию украинского Закарпатья. Об этом политик заявил во время частного ... подробнее →
В Донецке взорвалась газовая заправка11.05.2019 22:06
Сегодня около 15:50 за микрорайоном Широкий в неподконтрольном Украине Донецке взорвалась старая газовая заправка. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com . ... подробнее →
Без субсидий останутся миллионы украинцев: кто в группе риска11.05.2019 21:40
Андрей Рева, министр социальной политики, объяснил разницу начисления субсидий для безработных украинцев, которые проживают в городах и селах. Об этом он сообщил в парламенте на часе вопросов к ... подробнее →
Вот почему ваш телефон разряжается так быстро: полезные советы11.05.2019 21:15
Сегодня смартфоны перестали быть только средством связи. С их помощью мы можем посещать любимые страницы в Интернете, смотреть клипы и видео, читать новости и играть. Очень огорчает, когда телефон ... подробнее →
Главарь боевиков "ДНР" насмерть разбился под Донецком: к Захарченко отправилось очередное "пополнение"11.05.2019 20:48
Террориста не стало 9 мая, он был "замполит" 5-й ОМСБр, более известной, как "Оплот". Боевик Кирилл "Кипиш" Громлюк был ярым сторонником уничтоженного Александра Захарченко. По данным офицера ВСУ ... подробнее →
Ковырнуть рану: «Игра в переселенцев» не нашла понимания у самих ВПЛ11.05.2019 20:19
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) по-разному отреагировали на открывшуюся в Киеве интерактивную выставку-инсталляцию «Вмести свою жизнь в чемодан», которая позволяет всем желающим ... подробнее →
В Украине откажутся от бумажных денег: к чему готовиться11.05.2019 19:52
В Украине ровно через год в каждой маршрутке, во всех ларьках и магазинах должны установить терминалы. Национальный банк и Кабмин взяли курс на экономику без бумажных денег (cashless economy). ... подробнее →
Польские вандалы атаковали могилы украинцев11.05.2019 19:26
В Подкарпатском воеводстве Польши совершено осквернение памятного креста в честь погибших членов украинского подполья. На кладбище в селе Фредрополь на кресте краской написали с ошибками нецензурные ... подробнее →
На одном из КПВВ Донбасса в автомобильной очереди умер мужчина11.05.2019 19:01
На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) в автомобильной очереди умер мужчина 65-ти лет. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает Благотворительный фонд «Право ... подробнее →
Рядом с Путиным заметили одного из убитых главарей ЛНР11.05.2019 18:32
9 мая в Москве во время марша, посвященному Дню победы, сразу за президентом России несли табличку с изображением ликвидированного так называемого "депутата Народного совета ЛНР" Геннадия Ширко. ... подробнее →
Сурков пообещал жителям ОРДЛО «безусловную» поддержку России11.05.2019 17:59
Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков поздравил главаря «ДНР» Дениса Пушилина и всех жителей ОРДО с «днем Республики». Сурков выразил уверенность, что ... подробнее →
Что бывает с теми, кто умирает за "ру***ий мир": фото нищих заброшенных могил боевиков потрясли Сеть11.05.2019 17:41
В Twitter попали фотографии могил ликвидированных в 2014 году на Донбассе боевиков "ДНР", которые откровенно заброшены и забыты. В социальной сети были опубликованы фотографии заброшенных могил ... подробнее →
Времени на раскачку нет: генерал дал Зеленскому важный совет11.05.2019 17:25
Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо назначить на руководящие должности во все военные ведомства только профессиональных людей, поскольку времени на раскачку нет. Нужны ... подробнее →
ВСУ освободили новую территорию на Донбассе. ВИДЕО11.05.2019 17:09
Украинские военные освободили очередной километр на востоке Украины от пророссийских боевиков. Речь идет о посадке в районе села Калиновое в Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook ... подробнее →
Дожди и похолодание: стала известна погода на ближайшие дни11.05.2019 16:53
В понедельник, 13 мая, дожди пройдут практически во всех областях Украины, однако температура воздуха будет оставаться высокой. Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник столбик термометра будет ... подробнее →
Грызлов сделал громкое заявление о судьбе "Л/ДНР" - планы Москвы на "республики" теперь очевидны11.05.2019 16:29
Представитель РФ в Трехсторонней контактной группы в Минске Борис Грызлов заверил, что террористические "Л/ДНР" не будут "капитулировать" перед Киевом. Очевидно, Москва намерена продолжить агрессию. ... подробнее →
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