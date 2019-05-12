Наказание за «лишнее» время за рулем: сколько заплатят украинцы

12.05.2019 22:45

Кому приготовиться? В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который включает в себя достаточно серьезные изменения для водителей коммерческого автотранспорта. Например, запланировано ... подробнее →

Названы самые вредные продукты для женского здоровья

12.05.2019 22:17

Они негативно влияют на организм. Диетолог Елена Кален назвала топ-5 продуктов, которые очень негативно влияют на организм и здоровье женщины, передает  Хроника.инфо  со ссылкой ... подробнее →

Отрезанные от благ цивилизации: Шестой год жизни переселенцев в дачном кооперативе на Луганщине

12.05.2019 22:03

Дачные кооперативы – один из примеров того, как в 2014 году люди, бежавшие от боевыивают 560 людей. х действий на Донбассе, решали свои жилищные вопросы. Здесь люди разместились, ... подробнее →

13 мая в Украине ожидается теплая погода, с периодическими дождями – синоптик

12.05.2019 21:40

Температура воздуха в Украине 13 мая достигнет +24 °С, сообщила синоптик Наталья Диденко.  13 мая в Украине ожидается теплая погода, с периодическими дождями. Об этом 12 мая в ... подробнее →

Путин – самый богатый человек: шведский дипломат раскрыл невероятное состояние главы РФ

12.05.2019 21:20

Президенту РФ Владимиру Путину и его окружению принадлежит состояние на общую сумму $100-160 млрд. При этом приблизительно половина – собственность главы России. Об этом в своем ... подробнее →

Эксперт рассказала, защитит ли организм одна прививка от кори

12.05.2019 21:00

Как проверить, помогла ли вакцина. К вспышке кори в Украине привело несколько причин. Основные из них – отказ от прививок или вакцинация не в полном объеме, передает  Хроника.инфо ... подробнее →

В Крыму украинские радиостанции глушат российскими

12.05.2019 20:40

Оккупанты перебивают сигнал, включая российское радио на тех же частотах. Сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах на северной территории оккупированого Крыма полностью или ... подробнее →

"На кону будущее": названа главная цель Зеленского на посту президента

12.05.2019 20:20

Политолог рассказал о главной цели Зеленского. Американский политолог Джейсон Смарт отметил, что если новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский свой первый заграничный визит совершит в ... подробнее →

Супрун рассказала, как бороться с паническими атаками

12.05.2019 20:00

Проблема, которую многие недооценивают. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, как распознать и остановить паническую атаку, передает  Хроника.инфо  со ... подробнее →

В июне украинцы будут отдыхать 12 дней

12.05.2019 19:44

В июне 2019 года да в Украине будет 18 рабочих и 12 выходных дней. Как информирует  Replyua.net , ранее Кабинет министров постановил, что в июне будет 2 дополнительных выходных - 17 и 28 ... подробнее →

Советник Зеленского прокомментировал возможность возвращения «Приватбанка» Коломойскому

12.05.2019 19:20

Вернуть «ПриватБанк» бывшим собственникам невозможно, даже если такое решение поддержат суды всех инстанций. Об этом заявил в интервью изданию LIGA.net бывший министр финансов Украины и ... подробнее →

Названы имена украинских военных, раненых в боях на Донбассе

12.05.2019 19:00

За сутки субботы, 11 мая, в зоне военного конфликта на Донбассе ранения получили два украинских военнослужащих - Вячеслав Гостроух и Даниил Тесленко. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook. Первый из них получил ранения в ... подробнее →

Эксперт раскрыл всю правду о размере пенсий в Украине

12.05.2019 18:39

Кому повезло? Пенсии в Украине продолжают неуклонно расти. Об этом заявил глава Национального совета экономразвития Алексей Дорошенко, о чем сообщает «Судебно-юридическая газета». ... подробнее →

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали скопление мощной военной техники вблизи Донецка

12.05.2019 18:22

Российские войска продолжают нарушать взятые на себя обязательства по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил, ссылаясь на ... подробнее →

В Instagram заработают торговые теги для покупок в соцсети

12.05.2019 17:58

Социальная сеть позволит отмечать товары в постах специальными торговыми тегами, с помощью которых пользователь сможет приобрести продукт, не оставляя приложения Об этом сообщается в блоге  ... подробнее →

"13 тысяч трупов будут забыты": в РФ рассказали, когда украинцы примирятся с россиянами

12.05.2019 17:39

Украинский и  российский  народы смогут наладить отношения и помириться через 15 лет, как это было в случае с Францией и Германией, тоже воевавших между собой. К тому времени исчезнут ... подробнее →

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