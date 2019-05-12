Температура воздуха в Украине 13 мая достигнет +24 °С, сообщила синоптик Наталья Диденко. 13 мая в Украине ожидается теплая погода, с периодическими дождями. Об этом 12 мая в ... подробнее →

Дачные кооперативы – один из примеров того, как в 2014 году люди, бежавшие от боевыивают 560 людей. х действий на Донбассе, решали свои жилищные вопросы. Здесь люди разместились, ... подробнее →

Они негативно влияют на организм. Диетолог Елена Кален назвала топ-5 продуктов, которые очень негативно влияют на организм и здоровье женщины, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

Кому приготовиться? В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который включает в себя достаточно серьезные изменения для водителей коммерческого автотранспорта. Например, запланировано ... подробнее →

Политолог рассказал о главной цели Зеленского. Американский политолог Джейсон Смарт отметил, что если новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский свой первый заграничный визит совершит в ... подробнее →

Оккупанты перебивают сигнал, включая российское радио на тех же частотах. Сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах на северной территории оккупированого Крыма полностью или ... подробнее →

Как проверить, помогла ли вакцина. К вспышке кори в Украине привело несколько причин. Основные из них – отказ от прививок или вакцинация не в полном объеме, передает Хроника.инфо ... подробнее →

Президенту РФ Владимиру Путину и его окружению принадлежит состояние на общую сумму $100-160 млрд. При этом приблизительно половина – собственность главы России. Об этом в своем ... подробнее →

В июне украинцы будут отдыхать 12 дней 12.05.2019 19:44 В июне 2019 года да в Украине будет 18 рабочих и 12 выходных дней. Как информирует Replyua.net , ранее Кабинет министров постановил, что в июне будет 2 дополнительных выходных - 17 и 28 ... подробнее →

Советник Зеленского прокомментировал возможность возвращения «Приватбанка» Коломойскому 12.05.2019 19:20 Вернуть «ПриватБанк» бывшим собственникам невозможно, даже если такое решение поддержат суды всех инстанций. Об этом заявил в интервью изданию LIGA.net бывший министр финансов Украины и ... подробнее →