Наказание за «лишнее» время за рулем: сколько заплатят украинцы12.05.2019 22:45
Кому приготовиться? В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который включает в себя достаточно серьезные изменения для водителей коммерческого автотранспорта. Например, запланировано ... подробнее →
Названы самые вредные продукты для женского здоровья12.05.2019 22:17
Они негативно влияют на организм. Диетолог Елена Кален назвала топ-5 продуктов, которые очень негативно влияют на организм и здоровье женщины, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →
Отрезанные от благ цивилизации: Шестой год жизни переселенцев в дачном кооперативе на Луганщине12.05.2019 22:03
Дачные кооперативы – один из примеров того, как в 2014 году люди, бежавшие от боевыивают 560 людей. х действий на Донбассе, решали свои жилищные вопросы. Здесь люди разместились, ... подробнее →
13 мая в Украине ожидается теплая погода, с периодическими дождями – синоптик12.05.2019 21:40
Температура воздуха в Украине 13 мая достигнет +24 °С, сообщила синоптик Наталья Диденко. 13 мая в Украине ожидается теплая погода, с периодическими дождями. Об этом 12 мая в ... подробнее →
Путин – самый богатый человек: шведский дипломат раскрыл невероятное состояние главы РФ12.05.2019 21:20
Президенту РФ Владимиру Путину и его окружению принадлежит состояние на общую сумму $100-160 млрд. При этом приблизительно половина – собственность главы России. Об этом в своем ... подробнее →
Эксперт рассказала, защитит ли организм одна прививка от кори12.05.2019 21:00
Как проверить, помогла ли вакцина. К вспышке кори в Украине привело несколько причин. Основные из них – отказ от прививок или вакцинация не в полном объеме, передает Хроника.инфо ... подробнее →
В Крыму украинские радиостанции глушат российскими12.05.2019 20:40
Оккупанты перебивают сигнал, включая российское радио на тех же частотах. Сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах на северной территории оккупированого Крыма полностью или ... подробнее →
"На кону будущее": названа главная цель Зеленского на посту президента12.05.2019 20:20
Политолог рассказал о главной цели Зеленского. Американский политолог Джейсон Смарт отметил, что если новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский свой первый заграничный визит совершит в ... подробнее →
Супрун рассказала, как бороться с паническими атаками12.05.2019 20:00
Проблема, которую многие недооценивают. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, как распознать и остановить паническую атаку, передает Хроника.инфо со ... подробнее →
В июне украинцы будут отдыхать 12 дней12.05.2019 19:44
В июне 2019 года да в Украине будет 18 рабочих и 12 выходных дней. Как информирует Replyua.net , ранее Кабинет министров постановил, что в июне будет 2 дополнительных выходных - 17 и 28 ... подробнее →
Советник Зеленского прокомментировал возможность возвращения «Приватбанка» Коломойскому12.05.2019 19:20
Вернуть «ПриватБанк» бывшим собственникам невозможно, даже если такое решение поддержат суды всех инстанций. Об этом заявил в интервью изданию LIGA.net бывший министр финансов Украины и ... подробнее →
Названы имена украинских военных, раненых в боях на Донбассе12.05.2019 19:00
За сутки субботы, 11 мая, в зоне военного конфликта на Донбассе ранения получили два украинских военнослужащих - Вячеслав Гостроух и Даниил Тесленко. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook. Первый из них получил ранения в ... подробнее →
Эксперт раскрыл всю правду о размере пенсий в Украине12.05.2019 18:39
Кому повезло? Пенсии в Украине продолжают неуклонно расти. Об этом заявил глава Национального совета экономразвития Алексей Дорошенко, о чем сообщает «Судебно-юридическая газета». ... подробнее →
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали скопление мощной военной техники вблизи Донецка12.05.2019 18:22
Российские войска продолжают нарушать взятые на себя обязательства по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил, ссылаясь на ... подробнее →
В Instagram заработают торговые теги для покупок в соцсети12.05.2019 17:58
Социальная сеть позволит отмечать товары в постах специальными торговыми тегами, с помощью которых пользователь сможет приобрести продукт, не оставляя приложения Об этом сообщается в блоге ... подробнее →
"13 тысяч трупов будут забыты": в РФ рассказали, когда украинцы примирятся с россиянами12.05.2019 17:39
Украинский и российский народы смогут наладить отношения и помириться через 15 лет, как это было в случае с Францией и Германией, тоже воевавших между собой. К тому времени исчезнут ... подробнее →
- Крупный успех ВСУ под Донецком, взорвана бронетехника: появились кадры мощного взрыва - сдетонировал боекомплект. ВИДЕО19:53
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО18:52
- Пушилин подставил РПЦ благодарственным письмом: открылись подробности участия церкви РФ в оккупации17:12
- Опубликованы последние фото Донецкого аэропорта до захвата и разрушения 16:52
- Смертельный бой разгорелся под Горловкой: фото погибшего бойца ВСУ Александра Пузикова попало в Сеть16:31
- На Донетчине под обстрел попало село Верхнеторецкое 15:52
- "Стрелков прятался в Славянске за спинами женщин и детей", - Казанский разгромил признание главаря "ДНР"15:30
- В Мариуполе на кладбище найдена граната14:46
- Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: Как это было13:43
- Ситуация на КПВВ: На Марьинке — большая очередь10:09
- Крупный успех ВСУ под Донецком, взорвана бронетехника: появились кадры мощного взрыва - сдетонировал боекомплект. ВИДЕО19:53
- Коломойский предложил Украине взять пример с Греции и объявить дефолт 19:21
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО18:52
- «Не стыдно? Каждый раз карандашами закрашиваете»: в сети обсудили фото Крымского моста 18:20
- Выдача паспортов РФ - прямая угроза для жителей Донбасса: Ельченко сделал важное заявление17:49
- Золотой? Украинцев шокировала цена лука в супермаркете17:32
- Пушилин подставил РПЦ благодарственным письмом: открылись подробности участия церкви РФ в оккупации17:12
- Опубликованы последние фото Донецкого аэропорта до захвата и разрушения 16:52
- Смертельный бой разгорелся под Горловкой: фото погибшего бойца ВСУ Александра Пузикова попало в Сеть16:31
- Как Россия засылала боевиков в Украину. ВИДЕО16:09
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды11:24
- День Лукерьи Комарницы: что нельзя делать ни в коем случае10:41
- Вот кого ни в коем случае нельзя брать в крестные09:57
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди19:42
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- Путин выдвинул Украине три циничных условия
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске