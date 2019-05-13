Гороскоп на 13-19 мая для всех знаков: кому повезет с полезным знакомством

13.05.2019 22:38

Гороскоп на неделю Овен На этой неделе Овнам придется активно отстаивать собственную точку зрения. Сотрудники или партнеры могут разочаровать вас недобросовестностью. Бережнее относитесь к родным ... подробнее →

Медики рассказали, как распознать биполярное расстройство

13.05.2019 22:10

Игнорировать их нельзя. Биполярное аффективное расстройство – психическое расстройство, проявляющееся аффективными состояниями: маниакальными (подъемом) и депрессивными (угнетением), ... подробнее →

«В этот раз персональными санкциями уже не должно закончиться»: Климкин рассказал о жестком ответе Украины на раздачу паспортов РФ

13.05.2019 21:45

Министр иностранных дел Украины  Павел Климкин  во время брифинга заявил, что раздачу паспортов России жителям «Л/ДНР» на Донбассе могут остановить масштабные санкции против РФ, передает  replyua.net  со ссылкой на РБК-Украина. ... подробнее →

Трамп готов поддержать Зеленского, выдвинув условия: «Только если…»

13.05.2019 21:23

Адвокат президента Соединенных штатов Америки  Дональда Трампа Рудольф Джулиани должен был прилететь в Киев, но отменил поездку из-за опасения попасть в компанию людей, являющихся врагами США ... подробнее →

Генерал ВСУ предупредил о возможности «кровавой бойни» на Донбассе

13.05.2019 21:02

ВСУ может за короткий промежуток времени дойти до украино-российской границы на Донбассе, однако, после этого начнется кровавая война. Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его ... подробнее →

Климкин отреагировал на смену «куратора ЛДНР»

13.05.2019 20:32

Политика России в отношении Украины останется прежней даже после назначения экс-посла РФ в Беларуси Михаила Бабича на должность куратора «ЛДНР» вместо помощника президента РФ ... подробнее →

«Тысяча евро и больше»: у Зеленского готовят революцию в сфере зарплат военным, раскрыты детали

13.05.2019 20:15

Команда  Владимира Зеленского  будет работать над тем, чтобы украинские военные получали зарплату по стандартам НАТО Об этом рассказал в интервью  «Громадському» ... подробнее →

Эти продукты «воруют» у людей энергию

13.05.2019 19:58

Они делают нас вялыми. Если к середине дня вы чувствуете, что ваши веки тяжелеют и вам хочется спать, то причиной тому могут быть два варианта. Первый  -  вы действительно недополучили ... подробнее →

Украина поставила Европе жесткий ультиматум: «убьете», сделано срочное заявление

13.05.2019 19:35

Украина  отказывается от соблюдения Минских соглашений Если Германия, Франция и прочиые государства ЕС ослабят санкционное давление на Россию в Совете Европы – Украина не будет ... подробнее →

В России предлагают ввести еще один День Победы

13.05.2019 19:15

Российские коммунисты предлагают утвердить празднование в РФ Дня Победы над милитаристской Японией. Группа депутатов от фракции КПРФ внесла в Госдуму РФ законопроект, сообщает российский " Интерфакс ". Депутаты предлагают дополнить перечень дней ... подробнее →

У Зеленского прокомментировали возможность прямых переговоров с Путиным

13.05.2019 19:01

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин высказал мнение, что пока не стоит вести прямые переговоры с президентом России ... подробнее →

Зеленский с религиозными лидерами обратился к жителям Крыма и Донбасса

13.05.2019 18:40

Новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал обращение различных религиозных лидеров к жителям оккупированных территорий. Зеленский отмечает в Facebook, что встречался с представителями ... подробнее →

Климкин поставил Евросоюзу жесткий ультиматум по России

13.05.2019 18:20

Сегодня в Брюсселе глава МИД Украины  Павел Климкин  заявил, что, если страны-члены ЕС добьются решения снизить санкционное давление на Кремль в Совете Европы, Киев выйдет из участия в ... подробнее →

Стремительный разгром "ДНР": Гиркин проговорился

13.05.2019 18:05

Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин подтвердил, что подразделения украинской армии готовы провести стремительную операцию и в течение очень короткого времени освободить оккупированную ... подробнее →

Инаугурация Зеленского оказалась не тем, чем кажется: «играют роль взаимоотношения в мире»

13.05.2019 17:48

Владимир Зеленский  уже может начинать исполнять обязанности президента Об этом в видео-интервью Politeka заявил экс-нардеп и лидер партии «5.10»  Геннадий Балашов . По ... подробнее →

Гройсман не собирается покидать пост премьера во время предстоящей предвыборной кампании

13.05.2019 17:30

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не будет покидать занимаемый пост во время участия в парламентских выборах. Так пишет  replyua.net , ссылаясь на Interfax Ukraine. По ... подробнее →

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