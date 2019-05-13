Гороскоп на 13-19 мая для всех знаков: кому повезет с полезным знакомством13.05.2019 22:38
Гороскоп на неделю Овен На этой неделе Овнам придется активно отстаивать собственную точку зрения. Сотрудники или партнеры могут разочаровать вас недобросовестностью. Бережнее относитесь к родным ... подробнее →
Медики рассказали, как распознать биполярное расстройство13.05.2019 22:10
Игнорировать их нельзя. Биполярное аффективное расстройство – психическое расстройство, проявляющееся аффективными состояниями: маниакальными (подъемом) и депрессивными (угнетением), ... подробнее →
«В этот раз персональными санкциями уже не должно закончиться»: Климкин рассказал о жестком ответе Украины на раздачу паспортов РФ13.05.2019 21:45
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время брифинга заявил, что раздачу паспортов России жителям «Л/ДНР» на Донбассе могут остановить масштабные санкции против РФ, передает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина. ... подробнее →
Трамп готов поддержать Зеленского, выдвинув условия: «Только если…»13.05.2019 21:23
Адвокат президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа Рудольф Джулиани должен был прилететь в Киев, но отменил поездку из-за опасения попасть в компанию людей, являющихся врагами США ... подробнее →
Генерал ВСУ предупредил о возможности «кровавой бойни» на Донбассе13.05.2019 21:02
ВСУ может за короткий промежуток времени дойти до украино-российской границы на Донбассе, однако, после этого начнется кровавая война. Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его ... подробнее →
Климкин отреагировал на смену «куратора ЛДНР»13.05.2019 20:32
Политика России в отношении Украины останется прежней даже после назначения экс-посла РФ в Беларуси Михаила Бабича на должность куратора «ЛДНР» вместо помощника президента РФ ... подробнее →
«Тысяча евро и больше»: у Зеленского готовят революцию в сфере зарплат военным, раскрыты детали13.05.2019 20:15
Команда Владимира Зеленского будет работать над тем, чтобы украинские военные получали зарплату по стандартам НАТО Об этом рассказал в интервью «Громадському» ... подробнее →
Эти продукты «воруют» у людей энергию13.05.2019 19:58
Они делают нас вялыми. Если к середине дня вы чувствуете, что ваши веки тяжелеют и вам хочется спать, то причиной тому могут быть два варианта. Первый - вы действительно недополучили ... подробнее →
Украина поставила Европе жесткий ультиматум: «убьете», сделано срочное заявление13.05.2019 19:35
Украина отказывается от соблюдения Минских соглашений Если Германия, Франция и прочиые государства ЕС ослабят санкционное давление на Россию в Совете Европы – Украина не будет ... подробнее →
В России предлагают ввести еще один День Победы13.05.2019 19:15
Российские коммунисты предлагают утвердить празднование в РФ Дня Победы над милитаристской Японией. Группа депутатов от фракции КПРФ внесла в Госдуму РФ законопроект, сообщает российский " Интерфакс ". Депутаты предлагают дополнить перечень дней ... подробнее →
У Зеленского прокомментировали возможность прямых переговоров с Путиным13.05.2019 19:01
Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин высказал мнение, что пока не стоит вести прямые переговоры с президентом России ... подробнее →
Зеленский с религиозными лидерами обратился к жителям Крыма и Донбасса13.05.2019 18:40
Новоизбранный президент Владимир Зеленский опубликовал обращение различных религиозных лидеров к жителям оккупированных территорий. Зеленский отмечает в Facebook, что встречался с представителями ... подробнее →
Климкин поставил Евросоюзу жесткий ультиматум по России13.05.2019 18:20
Сегодня в Брюсселе глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, если страны-члены ЕС добьются решения снизить санкционное давление на Кремль в Совете Европы, Киев выйдет из участия в ... подробнее →
Стремительный разгром "ДНР": Гиркин проговорился13.05.2019 18:05
Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин подтвердил, что подразделения украинской армии готовы провести стремительную операцию и в течение очень короткого времени освободить оккупированную ... подробнее →
Инаугурация Зеленского оказалась не тем, чем кажется: «играют роль взаимоотношения в мире»13.05.2019 17:48
Владимир Зеленский уже может начинать исполнять обязанности президента Об этом в видео-интервью Politeka заявил экс-нардеп и лидер партии «5.10» Геннадий Балашов . По ... подробнее →
Гройсман не собирается покидать пост премьера во время предстоящей предвыборной кампании13.05.2019 17:30
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не будет покидать занимаемый пост во время участия в парламентских выборах. Так пишет replyua.net , ссылаясь на Interfax Ukraine. По ... подробнее →
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