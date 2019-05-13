Адвокат президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа Рудольф Джулиани должен был прилететь в Киев, но отменил поездку из-за опасения попасть в компанию людей, являющихся врагами США ... подробнее →

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время брифинга заявил, что раздачу паспортов России жителям «Л/ДНР» на Донбассе могут остановить масштабные санкции против РФ, передает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина. ... подробнее →

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Климкин отреагировал на смену «куратора ЛДНР» 13.05.2019 20:32 Политика России в отношении Украины останется прежней даже после назначения экс-посла РФ в Беларуси Михаила Бабича на должность куратора «ЛДНР» вместо помощника президента РФ ... подробнее →