В Мариуполе закрываются почтовые отделения14.05.2019 22:39
В Мариуполе в разных районах каждый год закрывают как минимум два почтовых отделения. Причина всему низкая рентабельность и высокая конкуренция с новыми логистическими компаниями. Об этом стало ... подробнее →
Тимошенко растоптала Порошенко: Нужно расследовать его преступления14.05.2019 22:03
Юлия Тимошенко высказалась о правлении Петра Порошенко. Она заявила, что он довел страну до краха и раскола. А почти каждая вторая украинская семья не может позволить себе качественные продукты ... подробнее →
«Мэр» Горловки сообщил о проблемах, которые возникнут 15 мая на КПВВ Горловка14.05.2019 21:35
Так называемый «мэр» неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области Иван Приходько на своем Телеграмм -канале сообщил, что 15 мая на подконтрольном НВФ «ДНР» будут перебои ... подробнее →
В Енакиево "ДНРовцы" пытали боксера-чемпиона Золотарева, брату прострелили ногу14.05.2019 21:01
"Русский мир" в оккупированном Енакиево достиг своего апогея. Там был жестоко избит чемпион Европы по боксу Михаил Золотарев, а его брат получил пару пуль в ногу. О жестокой перепалке в Енакиево ... подробнее →
Биоэнергетик Людмила Жукова дала прогноз по президентству Зеленского14.05.2019 20:34
Если дата инаугурации пройдет 19 мая, то все принятые новым главой государства решения будут очень успешными. В случае если инаугурация пройдет 19 Украина преобразится до неузнаваемости. Все ... подробнее →
На неподконтрольном Донбассе НВФ планируют провокации, – разведка14.05.2019 20:03
На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) продолжает попытки дискредитации Вооруженных сил Украины (ВСУ) среди населения, ... подробнее →
В ОРЛО объяснили, когда восстановят работу Vodafone14.05.2019 19:35
На неподконтрольной Украине части Луганщины планируют восстановить работу украинского мобильного оператора «Vodafone» до 25 мая. Об этом сообщили в так называемом «министерстве ... подробнее →
"Особый сигнал для Зеленского", - Путин не собирается идти на уступки по Донбассу14.05.2019 19:01
Боевиками "ДНР" и "ЛНР" продолжается нарушаться перемирие на Донбассе. На протяжении последних дней враг активизировал боевые действия. Так, увеличением количества обстрелов боевики выполняют прямое ... подробнее →
Стало известно, кого Зеленский назначит главой СБУ: названа фамилия14.05.2019 18:36
Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность главы СБУ и уже предложил должность нардепу от партии "Батькивщина" Владиславу Бухареву. Об этом сообщает издание " Обозреватель " со ссылкой ... подробнее →
В ОРДО подросток погиб, занимаясь паркуром14.05.2019 18:10
В неподконтрольном Украине Кировском Донецкой области во время занятий паркуром погиб подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского ГО «МВД ДНР», пишет ДонПресс . В так ... подробнее →
Конфуз с орденом от Порошенко: в АП оправдываются14.05.2019 17:52
В Администрации президента заявляют, что президент Петр Порошенко не награждал орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого ... подробнее →
На Донетчине прогремел взрыв возле многоэтажки14.05.2019 17:34
В прифронтовом городе Железное произошел взрыв гранаты, в результате которого было повреждено магазин, расположенный в жилой многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, ... подробнее →
Впечатления разные: В Донецке показали «Ополченочку»14.05.2019 17:18
В неподконтрольном украинским властям Донецке 13 мая прошел закрытый показ фильма «Ополченочка». Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов. Автор ... подробнее →
В зоне ООС член НВФ подорвался на собственной гранате14.05.2019 17:01
13 мая украинские военнослужащие 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского стали свидетелями того, как член НВФ в Донецкой области подорвался на собственной гранате. Об этом ... подробнее →
Идет жара: стал известен ближайший прогноз погоды14.05.2019 16:36
Вторник, 14 мая, по всей Украине до конца суток будет теплым. Дожди начнут утихать, а температура воздуха будет повышаться еще больше. Местами воздух прогреется до +25 градусов. Как сообщает ... подробнее →
Почему вредно хранить яйца в дверце холодильника14.05.2019 16:19
Открывая холодильник, любая хозяйка с закрытыми глазами определит, где и что в нем лежит. И не только потому, что все сама складывала, а потому что в холодильнике для каждого продукта есть свое место ... подробнее →
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