"Русский мир" в оккупированном Енакиево достиг своего апогея. Там был жестоко избит чемпион Европы по боксу Михаил Золотарев, а его брат получил пару пуль в ногу. О жестокой перепалке в Енакиево ... подробнее →

Так называемый «мэр» неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области Иван Приходько на своем Телеграмм -канале сообщил, что 15 мая на подконтрольном НВФ «ДНР» будут перебои ... подробнее →

Юлия Тимошенко высказалась о правлении Петра Порошенко. Она заявила, что он довел страну до краха и раскола. А почти каждая вторая украинская семья не может позволить себе качественные продукты ... подробнее →

В Мариуполе в разных районах каждый год закрывают как минимум два почтовых отделения. Причина всему низкая рентабельность и высокая конкуренция с новыми логистическими компаниями. Об этом стало ... подробнее →

Боевиками "ДНР" и "ЛНР" продолжается нарушаться перемирие на Донбассе. На протяжении последних дней враг активизировал боевые действия. Так, увеличением количества обстрелов боевики выполняют прямое ... подробнее →

На неподконтрольной Украине части Луганщины планируют восстановить работу украинского мобильного оператора «Vodafone» до 25 мая. Об этом сообщили в так называемом «министерстве ... подробнее →

Если дата инаугурации пройдет 19 мая, то все принятые новым главой государства решения будут очень успешными. В случае если инаугурация пройдет 19 Украина преобразится до неузнаваемости. Все ... подробнее →

В прифронтовом городе Железное произошел взрыв гранаты, в результате которого было повреждено магазин, расположенный в жилой многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, ... подробнее →

В Администрации президента заявляют, что президент Петр Порошенко не награждал орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого ... подробнее →

В неподконтрольном Украине Кировском Донецкой области во время занятий паркуром погиб подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского ГО «МВД ДНР», пишет ДонПресс . В так ... подробнее →

Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность главы СБУ и уже предложил должность нардепу от партии "Батькивщина" Владиславу Бухареву. Об этом сообщает издание " Обозреватель " со ссылкой ... подробнее →

Впечатления разные: В Донецке показали «Ополченочку» 14.05.2019 17:18 В неподконтрольном украинским властям Донецке 13 мая прошел закрытый показ фильма «Ополченочка». Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов. Автор ... подробнее →

В зоне ООС член НВФ подорвался на собственной гранате 14.05.2019 17:01 13 мая украинские военнослужащие 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского стали свидетелями того, как член НВФ в Донецкой области подорвался на собственной гранате. Об этом ... подробнее →

Идет жара: стал известен ближайший прогноз погоды 14.05.2019 16:36 Вторник, 14 мая, по всей Украине до конца суток будет теплым. Дожди начнут утихать, а температура воздуха будет повышаться еще больше. Местами воздух прогреется до +25 градусов. Как сообщает ... подробнее →

Почему вредно хранить яйца в дверце холодильника 14.05.2019 16:19 Открывая холодильник, любая хозяйка с закрытыми глазами определит, где и что в нем лежит. И не только потому, что все сама складывала, а потому что в холодильнике для каждого продукта есть свое место ... подробнее →