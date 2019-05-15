На окраине Донецка обстрелом повреждены 4 жилых дома

15.05.2019 22:20

Четыре жилых дома в поселках Сигнальное и Александровка, расположенных под неподконтрольным Украине Донецком повреждены в результате обстрелов. Об этом сегодня сообщил так называемый ... подробнее →

Вот от какой еды толстеют разные знаки Зодиака

15.05.2019 21:48

Как бы странно это ни звучало, но у разных знаков Зодиака есть своя предрасположенность к полноте, пишет  zimmmes . Да, да — разные знаки полнеют от разных продуктов. Если одному ... подробнее →

Силовой сценарий освобождения Донбасса предусматривает вмешательство России - эксперт

15.05.2019 21:28

Юрий Кочевенко, комментируя журналистам издания Новости Украины – From-UA слова генерал-лейтенанта Наева о реальности освобождения оккупированной части Донбасса за сутки, указал на один момент. ... подробнее →

В «ЛНР» объяснили, кому из граждан могут отказать в выдаче паспорта РФ

15.05.2019 21:05

Гражданам ОРЛО, уже имеющим определенный статус на территории Российской Федерации, может быть отказано в оформлении российского гражданства по упрощенной процедуре при сокрытии этого факта. Об этом предупредили в так называемом «МВД ЛНР». ... подробнее →

Депутаты начали собирать подписи за отставку Луценко

15.05.2019 20:48

На сегодняшний день в Верховной Раде готовы сразу два проекта постановления о выражении недоверия главе Генпрокуратуры Украины  Юрию Луценко , а сейчас они начали сбор подписей за его ... подробнее →

Боевики «ДНР» ставят гаубицы «Гвоздика» возле жилых домов

15.05.2019 20:32

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке ставят тяжелую артиллерию – «Гвоздики» — возле жилых домов в городе. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Как сообщается в отчете СММ ... подробнее →

В Мариуполе зафиксировали случай "самоликвидации" стеклянной остановки

15.05.2019 20:15

В Центральном районе Мариуполя самоликвидировалось стекло прозрачной остановки толщиной в 10 мм. С момента установки в городе стеклянных остановочных павильонов эти объекты стали привлекать ... подробнее →

Медики рассказали о том, какие болезни вызывают паразиты в организме

15.05.2019 20:00

Бактерии способны вызвать синдром раздраженного кишечника.  Медики рассказали о том, какие болезни вызывают паразиты в организме. В частности, при повреждении слизистой ... подробнее →

План РФ пошел не по сценарию: выдача паспортов для жителей «ЛДНР» имеют ограничения

15.05.2019 19:45

Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 мая подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. В частности, жителей ... подробнее →

«Это печально»: Путин заявил о готовности к гибкому поведению с Европой

15.05.2019 19:30

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к компромиссам с Европой из-за антироссийских санкций. Об этом сообщают в Telegram-канале «RT на русском». Так, после встречи с ... подробнее →

Комитет Рады принял окончательное решение о дате инаугурации Зеленского

15.05.2019 19:10

Регламентный комитет Верховной Рады принял долгожданное решение и признал законными семь проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом ... подробнее →

Синоптики обещают дожди и тепло до +30: подробный прогноз погоды

15.05.2019 18:50

16 мая на территории Украины ожидается теплая, даже жаркая погода, однако, местами пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. Так, на своей странице в Facebook она ... подробнее →

Неизвестные сообщили о взрывчатке в доме родителей Владимира Зеленского

15.05.2019 18:38

Сегодня, 15 мая, стало известно, что в Кривом Роге сообщили о минировании сразу 15 объектов по всему городу. Отметим, среди этих объектов числится и дом  родителей победителя президентских ... подробнее →

В Украине не всем пенсионерам пересчитали пенсии: названы причины

15.05.2019 18:20

Пенсионным фондом Украины была проведена индексация пенсионных выплат. После перерасчета около 10,2 млн пенсионеров получили повышенные пенсии. Однако, не все украинские пенсионеры получили ... подробнее →

«ДНР» ОБВИНИЛА СВОЕГО БОЕВИКА В ШПИОНАЖЕ И ЛИШИЛА СВОБОДЫ НА 14 ЛЕТ

15.05.2019 18:04

Так называемый суд «ДНР» обвинил в шпионаже в пользу СБУ члена группировки и приговорил к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила «генпрокуратура ДНР». ... подробнее →

«Ни о каком отзыве речи быть не может»: у Порошенко прокомментировали скандал с ПЦУ и Томосом

15.05.2019 17:45

Советник президента Украины Петра Порошенко, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко  прокомментировал слова патриарха Филарета о том, что якобы ... подробнее →

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