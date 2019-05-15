На окраине Донецка обстрелом повреждены 4 жилых дома 15.05.2019 22:20 Четыре жилых дома в поселках Сигнальное и Александровка, расположенных под неподконтрольным Украине Донецком повреждены в результате обстрелов. Об этом сегодня сообщил так называемый ... подробнее →

Вот от какой еды толстеют разные знаки Зодиака 15.05.2019 21:48 Как бы странно это ни звучало, но у разных знаков Зодиака есть своя предрасположенность к полноте, пишет zimmmes . Да, да — разные знаки полнеют от разных продуктов. Если одному ... подробнее →