Названы ранние признаки болезни Альцгеймера

16.05.2019 22:15

Ученые выявили когнитивные нарушения у 81 человек. Первые признаки болезни Альцгеймера могут появиться в организме за 30 лет до постановки диагноза. ... подробнее →

Лето ворвалось раньше времени: погода в пятницу устроит украинцам праздник

16.05.2019 21:35

В пятницу, 17 мая,  погода  подарит украинцам настоящее лето Прогноз на последний рабочий день недели синоптик Наталья Диденко опубликовала в Facebook. 17 мая на Юге и Востоке ... подробнее →

В жвачке нашли ДНК викингов

16.05.2019 21:16

Эти образцы были обнаружены в Хусеби-Клеве на западе Швеции. Ученые нашли следы ДНК древних жителей Скандинавии в обрывках берестяной коры, которую они жевали ... подробнее →

Стало известно о первых назначениях Зеленского: «нашумевшие фамилии»

16.05.2019 21:00

Владимир Зеленский  сделает первые назначения в день инаугурации Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политолог Андрей Золотарев. По его словам, украинцы прощают Зеленскому многое ... подробнее →

В курортное Седово можно будет попасть только по специальным документам

16.05.2019 20:41

В курортном пгт Седово, расположенном на побережье Азовского моря на неподконтрольной территории Донецкой области, вводят пропускной режим. Об этом сказано на официальной странице так называемой «администрации» Новоазовского района в соцсети. ... подробнее →

Очередной раскол Украины: в каждом регионе будут разные цены на газ для населения

16.05.2019 20:20

Цена на газ для населения будет зависеть от региона, где они проживают. Об этом рассказал экс-начальник Управления по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины", независимый эксперт по вопросам ... подробнее →

Стало известно, кто представит НАТО на инаугурации Зеленского

16.05.2019 20:00

Представлять Североатлантический альянс на церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет помощник генерального секретаря НАТО, посол Алехандро Алваргонзалес. ... подробнее →

Верховная Рада продлила льготный период «растаможки» авто с еврорегистрацией

16.05.2019 19:45

Льготный период «растаможки» транспортных средств на еврономерах продлен с 180 до 270 дней. Соответствующее решение было принято сегодня, 16 мая, на заседании Верховной Рады. Это ... подробнее →

Геращенко написала заявление на увольнение

16.05.2019 19:25

Сегодня стало известно, что первый заместитель председателя Верховной Рады Украины  Ирина Геращенко  написала заявление об увольнении с должностей представителя украинского государства в гуманитарной подгруппе, а также уполномоченного президента по ... подробнее →

С 1 июня украинцев ожидает коммунальный ад: детали решения Кабмина

16.05.2019 19:10

Кабмин и НАК «Нефтегаз» нагло развели украинцев и готовятся снова повысить цену на газ, пишет  Политека . Об этом сообщил украинский журналист Александр Дубинский. Он опубликовал ... подробнее →

Неизвестная сила пробила в Млечном Пути «дыру»

16.05.2019 18:49

Возможно, бреши были оставлены сгустками темной материи. Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заявили о том, что в звездных потоках нашей галактики можно заметить бреши. По ... подробнее →

Вот что происходит с организмом, когда вы едите попкорн в кинотеатре

16.05.2019 18:25

Специалисты заявили, что употреблять попкорн очень полезно. Так пишет  replyua.net , ссылаясь на «Польза и Вред». Как оказалось, в состав данного продукта входит большое ... подробнее →

Ученые определили, какие клетки отвечают за старение организма

16.05.2019 18:00

В организме человека существуют так называемые зомби-клетки, которые могут ускорять процессы старения. Исследователи из США определили так называемые зомби-клетки, которые могут вызывать старение ... подробнее →

Для удобства членов НВФ «ДНР» создана отдельная очередь на оформление паспортов

16.05.2019 17:49

В неподконтрольной Горловке для удобства членов НВФ и «госслужащих» созданы отдельные очереди на получение паспортов так называемой «ДНР» и оформления ... подробнее →

Удар ощутят все: Коболев рассказал о вероятности потери транзита газа

16.05.2019 17:30

Технические возможности России позволяют ей с 2020 года отказаться от транзита газа через украинскую территорию, в связи с чем наша страна в год будет терять порядка 3% ВВП, что составляет 3 ... подробнее →

В Украине втрое упали цены на клубнику

16.05.2019 17:07

С начала мая цены на украинскую клубнику урожая этого года снизились в 3 раза. Такому быстрому падению способствовала мощная конкуренция с относительно дешевой импортной ягодой.  Об ... подробнее →

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