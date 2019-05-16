Владимир Зеленский сделает первые назначения в день инаугурации Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политолог Андрей Золотарев. По его словам, украинцы прощают Зеленскому многое ... подробнее →

Эти образцы были обнаружены в Хусеби-Клеве на западе Швеции. Ученые нашли следы ДНК древних жителей Скандинавии в обрывках берестяной коры, которую они жевали ... подробнее →

В пятницу, 17 мая, погода подарит украинцам настоящее лето Прогноз на последний рабочий день недели синоптик Наталья Диденко опубликовала в Facebook. 17 мая на Юге и Востоке ... подробнее →

Ученые выявили когнитивные нарушения у 81 человек. Первые признаки болезни Альцгеймера могут появиться в организме за 30 лет до постановки диагноза. ... подробнее →

Льготный период «растаможки» транспортных средств на еврономерах продлен с 180 до 270 дней. Соответствующее решение было принято сегодня, 16 мая, на заседании Верховной Рады. Это ... подробнее →

Цена на газ для населения будет зависеть от региона, где они проживают. Об этом рассказал экс-начальник Управления по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины", независимый эксперт по вопросам ... подробнее →

В курортном пгт Седово, расположенном на побережье Азовского моря на неподконтрольной территории Донецкой области, вводят пропускной режим. Об этом сказано на официальной странице так называемой «администрации» Новоазовского района в соцсети. ... подробнее →

Специалисты заявили, что употреблять попкорн очень полезно. Так пишет replyua.net , ссылаясь на «Польза и Вред». Как оказалось, в состав данного продукта входит большое ... подробнее →

Возможно, бреши были оставлены сгустками темной материи. Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заявили о том, что в звездных потоках нашей галактики можно заметить бреши. По ... подробнее →

Кабмин и НАК «Нефтегаз» нагло развели украинцев и готовятся снова повысить цену на газ, пишет Политека . Об этом сообщил украинский журналист Александр Дубинский. Он опубликовал ... подробнее →

Сегодня стало известно, что первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должностей представителя украинского государства в гуманитарной подгруппе, а также уполномоченного президента по ... подробнее →

Ученые определили, какие клетки отвечают за старение организма 16.05.2019 18:00 В организме человека существуют так называемые зомби-клетки, которые могут ускорять процессы старения. Исследователи из США определили так называемые зомби-клетки, которые могут вызывать старение ... подробнее →

Удар ощутят все: Коболев рассказал о вероятности потери транзита газа 16.05.2019 17:30 Технические возможности России позволяют ей с 2020 года отказаться от транзита газа через украинскую территорию, в связи с чем наша страна в год будет терять порядка 3% ВВП, что составляет 3 ... подробнее →

В Украине втрое упали цены на клубнику 16.05.2019 17:07 С начала мая цены на украинскую клубнику урожая этого года снизились в 3 раза. Такому быстрому падению способствовала мощная конкуренция с относительно дешевой импортной ягодой. Об ... подробнее →