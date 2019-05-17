Члены НВФ «ДНР» порекомендовали Зеленскому «команду юристов» для закрепления победы

17.05.2019 22:30

Член НВФ «ДНР» Евгений Тинянский на своей странице в соцсети выразил недовольство действиями новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, пишет ДонПресс. Тинянский назвал ... подробнее →

Убаюкать ребенка можно с помощью одной салфетки. ВИДЕО

17.05.2019 22:07

Мамы, которым и так тяжело после родов, могут и вовсе впасть в депрессию. На этой почве возникает бессилие, женщина может начать думать, что она никчемная мать, пишет from-ua. Сегодня мы хотим ... подробнее →

На Луганщине мужчина подорвал гранату в банке: 6 пострадавших, 1 погибший

17.05.2019 21:52

Сегодня в помещении филиала одного из банков в городе Старобельске Луганской области мужчина подорвал гранату, в результате чего сам подрывник скончался, а пятеро гражданских лиц и сотрудник полиции, ... подробнее →

Под Авдеевкой серьезное обострение - по позициям ВСУ бьют с трех сторон

17.05.2019 21:29

У Авдеевки заметное обострение: террористы усилили обстрелы. Фиксируется также активизация вражеских диверсантов. Об эскалации под Авдеевкой передает "Диалог.UA". Позиции под Авдеевкой надежно ... подробнее →

Вышли новые Smart TV премиум класса от Samsung, LG, Kivi

17.05.2019 21:09

скором времени о разрешении Full HD и уже тем более HD в телевизорах можно будет забыть, ведь на смену приходят новые продвинутые технологии. Большинство моделей выпускаются с функцией Smart TV, все ... подробнее →

Под Винницей иномарка протаранила маршрутку: есть жертвы

17.05.2019 20:40

В Винницкой области в результате столкновения автомобиля "Peugeot Partner" и маршрутного автобуса "ГАЗ Рута" пострадали 5 человек, один из пострадавших от полученных травм скончался на месте аварии. ... подробнее →

Возле «Донбасс Арены» появится бюст убитому главарю НВФ «Мамаю»

17.05.2019 20:12

Бюст убитому командиру подразделения НВФ «Пятнашка» Олега Мамиева (позывной «Мамай») будет установлен в неподконтрольном Украине Донецке. Об этом сообщают подконтрольные ... подробнее →

Зеленский напугал олигархов, от него пытаются избавиться: «Очень амбициозный!». ВИДЕО

17.05.2019 19:50

Владимир Зеленский является угрозой для олигархической системы Об этом в видео-интервью Politeka заявил политолог Александр Кочетков. По его словам, система не любит Зеленского и всеми ... подробнее →

Воины ВСУ в Приазовье готовы достойно отражать атаки противника в случае обострения, - новый командующий ООС

17.05.2019 19:24

Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский уточнил задачи для украинских подразделений и порядок огневого поражения противника. Военнослужащие Вооруженных сил Украины готовы к адекватным ... подробнее →

Портников объяснил, как Украина при Зеленском может превратиться в Беларусь

17.05.2019 19:06

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в роспуске парламента, так как в таком случае он получит большинство в Верховной Раде после ее переизбрания. Об этом заявил известный ... подробнее →

Марионетка Москвы Пушилин заявил о готовности к прямому диалогу с Киевом

17.05.2019 18:52

Главарь "Донецкой народной республики" настаивает: переговоры должны проходить, учитывая "интересы граждан ДНР", и уверяет, что Донбасс хочет мира. Денис Пушилин сделал заявление о перспективах ... подробнее →

Открылась новая проблема с паспортами РФ, о которой молчит Москва, - такой "подставы" в "ЛНР" не ждали

17.05.2019 18:36

На раздачу паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса потребуется очень много времени. Речь о как минимум 10 годах. О новой проблеме с паспортами РФ для жителей "ЛНР" рассказал в Twitter известный ... подробнее →

Наемника Змея настигла кара: боевики "ДНР" ошеломлены смертью террориста из Саратова

17.05.2019 18:10

Наемник был из России, служил в одном из бандформирований донецких боевиков. Террориста по кличке Змей не стало 13 мая, о чем в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц), ... подробнее →

Жители Донецка обсуждают, реально ли получить в городе денежный кредит

17.05.2019 17:49

В неподконтрольном украинским властям Донецке люди обсуждают, где можно получить заем. Своими мнениями дончане делятся в соцсетях, пишут Донецкие новости. «У нас, в Донецке, вообще реально ... подробнее →

Стало известно об отставке Турчинова с поста главы СНБО

17.05.2019 17:26

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сегодня подаст в отставку. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Администрации президента, пишет ДонПресс . ... подробнее →

Главарь "ДНР" Пушилин сделал показушное заявление: стало известно, кто убил Захарченко

17.05.2019 17:01

Были установлены личности людей, которые организовали убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко. Так, новый главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что им известно, как готовилась и реализовывалась ... подробнее →

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