Члены НВФ «ДНР» порекомендовали Зеленскому «команду юристов» для закрепления победы17.05.2019 22:30
Член НВФ «ДНР» Евгений Тинянский на своей странице в соцсети выразил недовольство действиями новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, пишет ДонПресс. Тинянский назвал ... подробнее →
Убаюкать ребенка можно с помощью одной салфетки. ВИДЕО17.05.2019 22:07
Мамы, которым и так тяжело после родов, могут и вовсе впасть в депрессию. На этой почве возникает бессилие, женщина может начать думать, что она никчемная мать, пишет from-ua. Сегодня мы хотим ... подробнее →
На Луганщине мужчина подорвал гранату в банке: 6 пострадавших, 1 погибший17.05.2019 21:52
Сегодня в помещении филиала одного из банков в городе Старобельске Луганской области мужчина подорвал гранату, в результате чего сам подрывник скончался, а пятеро гражданских лиц и сотрудник полиции, ... подробнее →
Под Авдеевкой серьезное обострение - по позициям ВСУ бьют с трех сторон17.05.2019 21:29
У Авдеевки заметное обострение: террористы усилили обстрелы. Фиксируется также активизация вражеских диверсантов. Об эскалации под Авдеевкой передает "Диалог.UA". Позиции под Авдеевкой надежно ... подробнее →
Вышли новые Smart TV премиум класса от Samsung, LG, Kivi17.05.2019 21:09
скором времени о разрешении Full HD и уже тем более HD в телевизорах можно будет забыть, ведь на смену приходят новые продвинутые технологии. Большинство моделей выпускаются с функцией Smart TV, все ... подробнее →
Под Винницей иномарка протаранила маршрутку: есть жертвы17.05.2019 20:40
В Винницкой области в результате столкновения автомобиля "Peugeot Partner" и маршрутного автобуса "ГАЗ Рута" пострадали 5 человек, один из пострадавших от полученных травм скончался на месте аварии. ... подробнее →
Возле «Донбасс Арены» появится бюст убитому главарю НВФ «Мамаю»17.05.2019 20:12
Бюст убитому командиру подразделения НВФ «Пятнашка» Олега Мамиева (позывной «Мамай») будет установлен в неподконтрольном Украине Донецке. Об этом сообщают подконтрольные ... подробнее →
Зеленский напугал олигархов, от него пытаются избавиться: «Очень амбициозный!». ВИДЕО17.05.2019 19:50
Владимир Зеленский является угрозой для олигархической системы Об этом в видео-интервью Politeka заявил политолог Александр Кочетков. По его словам, система не любит Зеленского и всеми ... подробнее →
Воины ВСУ в Приазовье готовы достойно отражать атаки противника в случае обострения, - новый командующий ООС17.05.2019 19:24
Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский уточнил задачи для украинских подразделений и порядок огневого поражения противника. Военнослужащие Вооруженных сил Украины готовы к адекватным ... подробнее →
Портников объяснил, как Украина при Зеленском может превратиться в Беларусь17.05.2019 19:06
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в роспуске парламента, так как в таком случае он получит большинство в Верховной Раде после ее переизбрания. Об этом заявил известный ... подробнее →
Марионетка Москвы Пушилин заявил о готовности к прямому диалогу с Киевом17.05.2019 18:52
Главарь "Донецкой народной республики" настаивает: переговоры должны проходить, учитывая "интересы граждан ДНР", и уверяет, что Донбасс хочет мира. Денис Пушилин сделал заявление о перспективах ... подробнее →
Открылась новая проблема с паспортами РФ, о которой молчит Москва, - такой "подставы" в "ЛНР" не ждали17.05.2019 18:36
На раздачу паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса потребуется очень много времени. Речь о как минимум 10 годах. О новой проблеме с паспортами РФ для жителей "ЛНР" рассказал в Twitter известный ... подробнее →
Наемника Змея настигла кара: боевики "ДНР" ошеломлены смертью террориста из Саратова17.05.2019 18:10
Наемник был из России, служил в одном из бандформирований донецких боевиков. Террориста по кличке Змей не стало 13 мая, о чем в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц), ... подробнее →
Жители Донецка обсуждают, реально ли получить в городе денежный кредит17.05.2019 17:49
В неподконтрольном украинским властям Донецке люди обсуждают, где можно получить заем. Своими мнениями дончане делятся в соцсетях, пишут Донецкие новости. «У нас, в Донецке, вообще реально ... подробнее →
Стало известно об отставке Турчинова с поста главы СНБО17.05.2019 17:26
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сегодня подаст в отставку. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в Администрации президента, пишет ДонПресс . ... подробнее →
Главарь "ДНР" Пушилин сделал показушное заявление: стало известно, кто убил Захарченко17.05.2019 17:01
Были установлены личности людей, которые организовали убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко. Так, новый главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что им известно, как готовилась и реализовывалась ... подробнее →
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