Создан управляемый мозгом слуховой аппарат18.05.2019 22:43
Аппарат обладает алгоритмом разделения речи за счет сети нейронов. Это уникальное устройство усиливает голоса тех людей, которые человек хочет услышать. И, соответственно, приглушает нежелательные ... подробнее →
Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака18.05.2019 22:19
При общении, мы стараемся сделать так, чтоб собеседнику было комфортно. Но, несмотря на это, некоторые наши качества могут вызывать раздражение. В отношениях, люди стараются привыкнуть к некоторым ... подробнее →
«Мы сделаем их»: Зеленский пообещал «создать неудобства» Верховной Раде18.05.2019 21:43
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал «создать неудобства» Верховной Раде за назначение церемонии инаугурации на 20 мая. Об этом он сообщил в новом ... подробнее →
Субсидии в Украине: кто должен повторно подать документы18.05.2019 21:32
В Украине для получения "летней" субсидии в мае следует обратиться с заявлением и декларацией о доходах в управление социальной защиты арендаторам жилья, внутренне перемещенным лицам, и тем семьям, ... подробнее →
Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера — видео инцидента18.05.2019 21:15
На 71-летнего американского актера Арнольда Шварценеггера напал неизвестный. Видео появилось на YouTube Инцидент произошел в одном из колледжей в Южной Африке, где актер проводил спортивные ... подробнее →
Зорян Шкиряк пригрозил «евробляхерам», заявив, что полиция будет действовать жестко18.05.2019 20:46
Зорян Шкиряк заявил журналистам издания Обозреватель, что 20 мая никакого протеста «евробляхеров» под стенами Рады не будет, поскольку на этот день назначена инаугурация нового президента. При этом советник главы МВД предупредил, что в случае ... подробнее →
У Зеленского сделали громкое заявление относительно роспуска Рады18.05.2019 20:30
В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского сделали громкое заявление на счет обнародованного в средствах массовой информации «указа» о роспуске парламента. В ... подробнее →
Украинцев начнут штрафовать за содержимое в багажниках авто: как избежать наказания18.05.2019 20:17
Украинские водители начали сталкиваться с новыми штрафами и нововведения, которые немало удивляют автолюбителей, пишет Теленеделя В нашей стране проводятся изменения в законодательстве, и правилах дорожного движения. Теперь этот вопрос коснулся и ... подробнее →
Как выбрать солнцезащитные очки18.05.2019 20:03
Летом уровень ультрафиолетового излучения выше в 3 раза. Долгое пребывание под прямыми солнечными лучами может нанести вред глазам, так что стоит задуматься о покупке солнцезащитных очков. К этому ... подробнее →
В зоне ООС члены НВФ ударили по позициям ВСУ: ранены трое военных18.05.2019 19:48
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе подразделения НВФ 7 раз нарушили режим прекращения огня используя вооружение, которое запрещено минскими договоренностями. В результате чего ... подробнее →
Вплоть до летального исхода: чем опасны ушные палочки18.05.2019 19:25
Очищение ушей ватными палочками может привести к занесению инфекций, травмированию и появлению тиннитуса, то есть звона или шума. Особую опасность представляет риск оставить частички ваты в ухе, пишет Medicforum . У 31-летнего англичанина внезапно ... подробнее →
Астролог рассказал, кого в оставшиеся дни мая ждет финансовый успех и удар по кошельку18.05.2019 19:01
Известный астролог Павел Глоба назвал несколько знаков Зодиака, которым в мае 2019 года будет сопутствовать удача в финансовой сфере, пишет pronedra.ru По его словам, людей, родившихся под ... подробнее →
В Украине запретили популярное обезболивающее18.05.2019 18:53
На произведенном в Италии препарате Нимесил указана маркировка только на польском языке. В Украине запретили две серии препарата Нимесил, который применяют как обезболивающее, ... подробнее →
Грядет арктический воздух: украинцев предупредили о похолодании18.05.2019 18:38
В ближайшие несколько дней погода не порадует украинцев, так как на смену установившейся летней погоде придут дожди и похолодание . Как передает replyua.net , об этом известный ... подробнее →
Порошенко передал Зеленскому список дел18.05.2019 18:20
Президент Петр Порошенко , который уже в понедельник покинет свой пост, обратился к новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому и рассказал, каким образом Украина должна приближаться ... подробнее →
Наев: «60% жителей оккупированного Донбасса считают себя гражданами Украины»18.05.2019 18:02
На неподконтрольных Украине территории Донецкой и Луганской областей 60% опрошенных считают себя гражданами Украины. Об этом собщил экс-командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает ... подробнее →
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