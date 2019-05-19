Под Мариуполем отремонтируют дорогу в курортные поселки19.05.2019 22:45
Верховная Рада приняла решение выделить средства из государственной казны для ремонта дорог и мостов в Донецкой области на 2019 год, сообщает mariupolnews. Сообщается, что общая сумма ... подробнее →
Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф19.05.2019 22:21
В Верховной Раде напомнили процедуру инаугурации. Вооруженные Силы Украины не будут присягать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому как главнокомандующему. Об этом написал в ... подробнее →
Политолог: «Если до осени «Слуга народа» сохранит 25% рейтинга, это будет очень хорошо»19.05.2019 22:02
У виртуальной партии Владимира Зеленского «Слуга народа» сейчас очень высокий рейтинг, но не факт, что он сохраняется до осенних выборов. Как информирует Replyua.net со ... подробнее →
Компания Google начала отслеживать покупки своих пользователей19.05.2019 21:38
Компания Google начала сохранять данные о покупках своих пользователей в интернете при помощи сервиса электронной почты Gmail. Было отмечено, что на электронную почту приходит подтверждение о том, ... подробнее →
Эксперты восстановили полную картину катастрофы самолета Superjet SSJ-100 в Шереметьево19.05.2019 21:22
Расследование восстановило полную картину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево и пришло к выводу, что к пожару на борту привели ошибки пилотов. Об этом сообщает "Коммерсант" . Источник, ... подробнее →
Новый закон о коммуналке: украинцы должны заключить договоры или платить больше19.05.2019 21:00
В Украине вступил в силу новый закон. В Украине, согласно новому закону о жилищно-коммунальных услуг, есть год на то, чтобы выбрать, какой формат отношений с поставщиком выбрать: коллективный или ... подробнее →
Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять последний сезон "Игры престолов"19.05.2019 20:44
Автор петиции с требованием переснять сериал заявил, что сценаристы "Игр престолов" Дэвид Бэниофф и Дэн Уайсс некомпетентны, когда снимают не по книге. На сайте Change.org зарегистрировали ... подробнее →
Пушилин и Пасечник встретились в Москве с новым куратором «ЛДНР»19.05.2019 20:20
Главари «ЛДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник, прибывшие недавно в Москву, провели продолжительную встречу с Михаилом Бабичем, вероятным преемником Владислава Суркова. Об этом ... подробнее →
Свидетельства о рождении начали выдавать по-новому: что ожидает родителей19.05.2019 20:04
Правительство изменило правила выдачи свидетельства о рождении маленьких украинцев. Документы начали выдавать по-новому с 11 марта. Пока нововведения действуют только в Киеве. Уже ... подробнее →
В Украине запретили популярное обезболивающее средство19.05.2019 19:40
В Украине частично запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства Nimesil, с маркировкой на польском языке. Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по ... подробнее →
Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов19.05.2019 19:16
Своим первым указом на посту президента Украины Владимир Зеленский объявит о роспуске Верховной Рады О планах новоизбранного главы государства рассказал УНН со ссылкой на ... подробнее →
Смерть на воде19.05.2019 19:02
За первые две недели мая в украинских водоемах утонули уже 38 человек. Как информирует replyua.net , такие данные приводит пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. ... подробнее →
Выдача паспортов РФ украинцам обернулась грандиозным крахом: «Путин помог Украине»19.05.2019 18:39
Президент страны-агрессора Владимир Путин проиграл из-за указа о выдаче паспортов РФ на оккупированном Донбассе Об этом в интервью журналистам рассказал политический аналитик Николай ... подробнее →
Зеленский собирается провести перепись населения19.05.2019 18:21
Руслан Стефанчук, идеолог команды Владимира Зеленского, заявил о том, что в Украине необходимо провести перепись населения, поскольку от ее результатов зависят различные социальные программы, а ... подробнее →
Гремит новый скандал: экс-глава Нацгвардии Аллеров выйдет на свободу19.05.2019 18:00
Названа дата. За экс-командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого подозревают в причастности к хищению государственного имущества в особо крупных размерах, внесли денежный ... подробнее →
Наблюдатели СММ уточнили, где чаще всего стреляют в Донецкой области19.05.2019 17:37
Миссия наблюдателей СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области в период с вечера 16 мая по вечер 17 мая. А вот взрывов стало меньше. Так, представители СММ ОБСЕ зафиксировали в указанный период примерно ... подробнее →
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