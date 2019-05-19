Под Мариуполем отремонтируют дорогу в курортные поселки 19.05.2019 22:45 Верховная Рада приняла решение выделить средства из государственной казны для ремонта дорог и мостов в Донецкой области на 2019 год, сообщает mariupolnews. Сообщается, что общая сумма ... подробнее →

Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф 19.05.2019 22:21 В Верховной Раде напомнили процедуру инаугурации. Вооруженные Силы Украины не будут присягать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому как главнокомандующему. Об этом написал в ... подробнее →