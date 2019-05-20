Харьков "запылал", начались поджоги: палатка волонтеров АТО сожжена до тла

20.05.2019 22:35

Инцидент произошел в ночь на 20 мая в центре Харькова. Неизвестные на площади Свободы Харькова незаметно подошли и подожгли сооружение. По счастливой случайности никто не пострадал, сама палатка ... подробнее →

В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл

20.05.2019 22:13

В Мариуполе ради меха хотели убить около 70 шиншилл. Животных спасли и теперь им ищут новых хозяев. Об этом сообщила пресс-служба горсовета В МКП "Счастливые животные" поступил звонок от сына ... подробнее →

Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?

20.05.2019 21:57

Свершилось! После пятидесятидневной эпопеи двух туров выборов, долгого подсчета голосов и затягивания даты инаугурации, украинцы наконец-то получили нового президента. Теперь 73% избирателей с ... подробнее →

Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО

20.05.2019 21:35

Командир подразделения «Призрак» незаконного вооруженного формирования «ЛНР» поблагодарил главу «Союза добровольцев Донбасса» Александра Бородая за помощь. ... подробнее →

"Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы

20.05.2019 21:16

Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит использовать резиденцию беглого экс-президента Виктора Януковича "Межигорье", которая расположена под Киевом. Такой совет новому главе ... подробнее →

Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен

20.05.2019 20:59

С начала суток и состоянием на 18:00 позиции украинских войск трижды попали под обстрелы на Донбассе. Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил 20 мая, вдобавок к обстрелам под ... подробнее →

Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне

20.05.2019 20:28

В «ЛНР» на базе незаконного вооруженного формирования «Призрак» к военным действиям готовят подростков. Для этого создана рота допризывной подготовки. Об этом в соцсети ... подробнее →

Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»

20.05.2019 20:03

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо начать разговор с Москвой с договора об обмене пленными по формуле «всех на ... подробнее →

Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"

20.05.2019 19:39

Эксперт рассказала о том, что было видно по лицу Зеленского, и о чем, вероятнее всего, во время присяги думал новоизбранный глава украинского государства. Во время инаугурационной речи президент ... подробнее →

В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода

20.05.2019 19:15

В неподконтрольном украинским властям Донецке покончил с собой «директор» Юзовского металлургического завода (до «национализации» «ДНР» предприятие называлось ... подробнее →

В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело

20.05.2019 18:49

В одном из сообществ в соцсети местные жители сообщили, что вчера вчера в районе погрузки шахты им Свердлова на неподконтрольной Украине части Луганщины обнаружили обезглавленное тело, пишет ... подробнее →

У Путина пояснили роль Медведчука в Украине при президенте Зеленском

20.05.2019 18:25

Вопрос обмена пленными между Украиной и Россией Владимир Путин продолжит обсуждать с Виктором Медведчуком и после ухода Петра Порошенко с поста. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь ... подробнее →

Часть Украины окажется в зоне фронта грозовых дождей с сильными порывами ветра

20.05.2019 18:07

Сегодня, 20 мая, в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, передает  Украинские новости. Так, сообщается, что непогода коснется ... подробнее →

У Зеленского не исключили подписание соглашения с МВФ о новой программе

20.05.2019 17:45

После выборов в Верховную Раду команда президента Украины Владимира Зеленского не исключают возможности достижения договоренностей с  МВФ  о новой программе финансирования. Как ... подробнее →

Потеют ноги: почему и что делать?

20.05.2019 17:30

Потеть свойственно каждому человеку. Но иногда это явление приносит существенный дискомфорт. Например, потливость ног может быть признаком различных болезней, пишет  Medikforum.ru . Почему потеют ноги и что с этим делать, расскажем в нашем материале. ... подробнее →

Новая первая леди Украины завела страницу в Instagram

20.05.2019 17:15

В Instagram появился официальный аккаунт первой леди страны Елены Зеленской, сообщает ICTV . На странице пока всего лишь два поста и одна история. На первом снимке президент Украины Владимир ... подробнее →

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