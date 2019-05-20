Свершилось! После пятидесятидневной эпопеи двух туров выборов, долгого подсчета голосов и затягивания даты инаугурации, украинцы наконец-то получили нового президента. Теперь 73% избирателей с ... подробнее →

В Мариуполе ради меха хотели убить около 70 шиншилл. Животных спасли и теперь им ищут новых хозяев. Об этом сообщила пресс-служба горсовета В МКП "Счастливые животные" поступил звонок от сына ... подробнее →

Инцидент произошел в ночь на 20 мая в центре Харькова. Неизвестные на площади Свободы Харькова незаметно подошли и подожгли сооружение. По счастливой случайности никто не пострадал, сама палатка ... подробнее →

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо начать разговор с Москвой с договора об обмене пленными по формуле «всех на ... подробнее →

В «ЛНР» на базе незаконного вооруженного формирования «Призрак» к военным действиям готовят подростков. Для этого создана рота допризывной подготовки. Об этом в соцсети ... подробнее →

С начала суток и состоянием на 18:00 позиции украинских войск трижды попали под обстрелы на Донбассе. Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил 20 мая, вдобавок к обстрелам под ... подробнее →

Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит использовать резиденцию беглого экс-президента Виктора Януковича "Межигорье", которая расположена под Киевом. Такой совет новому главе ... подробнее →

В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело 20.05.2019 18:49 В одном из сообществ в соцсети местные жители сообщили, что вчера вчера в районе погрузки шахты им Свердлова на неподконтрольной Украине части Луганщины обнаружили обезглавленное тело, пишет ... подробнее →