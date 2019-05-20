Харьков "запылал", начались поджоги: палатка волонтеров АТО сожжена до тла20.05.2019 22:35
Инцидент произошел в ночь на 20 мая в центре Харькова. Неизвестные на площади Свободы Харькова незаметно подошли и подожгли сооружение. По счастливой случайности никто не пострадал, сама палатка ... подробнее →
В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл20.05.2019 22:13
В Мариуполе ради меха хотели убить около 70 шиншилл. Животных спасли и теперь им ищут новых хозяев. Об этом сообщила пресс-служба горсовета В МКП "Счастливые животные" поступил звонок от сына ... подробнее →
Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?20.05.2019 21:57
Свершилось! После пятидесятидневной эпопеи двух туров выборов, долгого подсчета голосов и затягивания даты инаугурации, украинцы наконец-то получили нового президента. Теперь 73% избирателей с ... подробнее →
Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО20.05.2019 21:35
Командир подразделения «Призрак» незаконного вооруженного формирования «ЛНР» поблагодарил главу «Союза добровольцев Донбасса» Александра Бородая за помощь. ... подробнее →
"Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы20.05.2019 21:16
Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит использовать резиденцию беглого экс-президента Виктора Януковича "Межигорье", которая расположена под Киевом. Такой совет новому главе ... подробнее →
Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20.05.2019 20:59
С начала суток и состоянием на 18:00 позиции украинских войск трижды попали под обстрелы на Донбассе. Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил 20 мая, вдобавок к обстрелам под ... подробнее →
Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20.05.2019 20:28
В «ЛНР» на базе незаконного вооруженного формирования «Призрак» к военным действиям готовят подростков. Для этого создана рота допризывной подготовки. Об этом в соцсети ... подробнее →
Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»20.05.2019 20:03
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо начать разговор с Москвой с договора об обмене пленными по формуле «всех на ... подробнее →
Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"20.05.2019 19:39
Эксперт рассказала о том, что было видно по лицу Зеленского, и о чем, вероятнее всего, во время присяги думал новоизбранный глава украинского государства. Во время инаугурационной речи президент ... подробнее →
В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода20.05.2019 19:15
В неподконтрольном украинским властям Донецке покончил с собой «директор» Юзовского металлургического завода (до «национализации» «ДНР» предприятие называлось ... подробнее →
В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело20.05.2019 18:49
В одном из сообществ в соцсети местные жители сообщили, что вчера вчера в районе погрузки шахты им Свердлова на неподконтрольной Украине части Луганщины обнаружили обезглавленное тело, пишет ... подробнее →
У Путина пояснили роль Медведчука в Украине при президенте Зеленском20.05.2019 18:25
Вопрос обмена пленными между Украиной и Россией Владимир Путин продолжит обсуждать с Виктором Медведчуком и после ухода Петра Порошенко с поста. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь ... подробнее →
Часть Украины окажется в зоне фронта грозовых дождей с сильными порывами ветра20.05.2019 18:07
Сегодня, 20 мая, в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, передает Украинские новости. Так, сообщается, что непогода коснется ... подробнее →
У Зеленского не исключили подписание соглашения с МВФ о новой программе20.05.2019 17:45
После выборов в Верховную Раду команда президента Украины Владимира Зеленского не исключают возможности достижения договоренностей с МВФ о новой программе финансирования. Как ... подробнее →
Потеют ноги: почему и что делать?20.05.2019 17:30
Потеть свойственно каждому человеку. Но иногда это явление приносит существенный дискомфорт. Например, потливость ног может быть признаком различных болезней, пишет Medikforum.ru . Почему потеют ноги и что с этим делать, расскажем в нашем материале. ... подробнее →
Новая первая леди Украины завела страницу в Instagram20.05.2019 17:15
В Instagram появился официальный аккаунт первой леди страны Елены Зеленской, сообщает ICTV . На странице пока всего лишь два поста и одна история. На первом снимке президент Украины Владимир ... подробнее →
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