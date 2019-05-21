Портнов сделал первый шаг по уничтожению Порошенко

21.05.2019 22:36

Известный юрист Андрей Портнов, как и обещал, написал в Госбюро расследований заявление о таких преступлениях бывшего президента Петра Порошенко как причастность к государственной измене, попытка ... подробнее →

Любовница главы «ДНР» разозлила украинцев постыдной роскошью

21.05.2019 22:02

Пассия главы «молодой республики» Дениса Пушилина «выгуляла» сумку о легендарной фирмы «Шанель» и вызвала гнев боевиков. «Обратите внимание на сумку ... подробнее →

В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка

21.05.2019 21:37

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей усилены антиукраинские информационные мероприятия. На передовых позициях незаконных вооруженных формирований ... подробнее →

Зеленский уволил Муженко: названо имя нового главы Генштаба ВСУ

21.05.2019 21:03

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Об этом сказано в указе главы ... подробнее →

Ехал в сторону РФ: наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе автобус с грузом-200

21.05.2019 20:29

Стало известно о том, что на оккупированном террористами Донбассе был замечен автобус с грузом-200. Так, представители миссии ОБСЕ зафиксировали, что ритуальный микроавтобус, который держал путь с ... подробнее →

Дожди до конца месяца синоптики рассказали о погоде в Украине

21.05.2019 20:02

Уже в ближайшие дни на территории страны будут наблюдаться дожди. Осадки будут кратковременными и в большей степени будут преподать на вторую половину дня, о чем рассказали украинским СМИ в ... подробнее →

В Мариуполе пьяный дончанин избил лаборанта

21.05.2019 19:28

Переселенец из Донецка избил лаборанта в рентген-кабинете в Мариуполе. Информация об этом опубликована в реестре судебных решений, пишет 0629. 10 сентября 2017 г. в ренген-кабинете городской ... подробнее →

Кортеж нового президента: СМИ раскрыли, как Зеленский на самом деле ''пришел'' в первый день на работу

21.05.2019 19:02

Сегодня, 21 мая, в свой первый рабочий день в администрации президента Владимир Зеленский прибыл в кортеже, от которого намеревался отказаться, передает " Диалог.UA ". Ранее сообщалось, что ... подробнее →

Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»

21.05.2019 18:39

Президент Владимир Зеленский решил сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко ради спасения украинцев Такое решение 21 мая новый глава государства принял во время встречи с лидерами ... подробнее →

Названа официальная причина роспуска Рады

21.05.2019 18:15

Причиной, которая будет указана в указе президента о роспуске Верховной Рады, будет отсутствие коалиции в парламенте. Об этом сказал советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан, ... подробнее →

Переговоры по Донбассу в Минске перенесли

21.05.2019 17:51

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе перенесли на 5 июня. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси на ... подробнее →

Медведчук рассказал, когда экономика Украины получит миллиардные инвестиции

21.05.2019 17:28

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал к восстановлению прагматичных экономических отношений с Россией. Об этом пишут ... подробнее →

Фото Геращенко за спиной Зеленского на инаугурации взорвало Сеть: нардеп рассказала, что ее "ошарашило"

21.05.2019 17:04

Фото с гримасой заместителя главы Верховной Рады Ирины Геращенко во время выступления президента Украины Владимира Зеленского стало вирусным и вызвало ажиотаж в социальных сетях, пишет Диалог.UA. Во время инаугурационной речи один из фотографов сделал ... подробнее →

Зеленского призвали отменить экономическую блокаду Донбасса

21.05.2019 16:40

Президент Украины Владимир Зеленский обладает полномочиями для снятия блокады с неподконтрольных Украине районов Донбасса. Об этом заявил народный депутат, глава парламентской фракции ... подробнее →

В ОРЛО на шахтах-копанках погибли двое горняков

21.05.2019 16:24

На неподконтрольной Украине территории Луганской области в угольных шахтах — копанках продолжают гибнуть люди. Об этом сообщают в пресс-службе так называемого «МЧС ЛНР», пишет ... подробнее →

«Ахметов перекрыл финансирование»: Ляшко окончательно слетел с катушек, устроив переполох на Банковой

21.05.2019 15:58

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко оскандалился в сети, приехав к Владимиру Зеленскому на велосипеде Политолог Юрий Романенко прокомментировал поступок эпатажного депутата на своей ... подробнее →

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