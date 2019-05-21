Президент Украины Владимир Зеленский сегодня уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Об этом сказано в указе главы ... подробнее →

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей усилены антиукраинские информационные мероприятия. На передовых позициях незаконных вооруженных формирований ... подробнее →

Пассия главы «молодой республики» Дениса Пушилина «выгуляла» сумку о легендарной фирмы «Шанель» и вызвала гнев боевиков. «Обратите внимание на сумку ... подробнее →

Известный юрист Андрей Портнов, как и обещал, написал в Госбюро расследований заявление о таких преступлениях бывшего президента Петра Порошенко как причастность к государственной измене, попытка ... подробнее →

Дожди до конца месяца синоптики рассказали о погоде в Украине 21.05.2019 20:02 Уже в ближайшие дни на территории страны будут наблюдаться дожди. Осадки будут кратковременными и в большей степени будут преподать на вторую половину дня, о чем рассказали украинским СМИ в ... подробнее →