Этим знакам Зодиака удается всегда выходить сухими из воды

22.05.2019 22:46

Вот есть в природе люди, которые и в огне не тонут, и в воде не горят… Ой, или наоборот? Неважно. Главное, эти везунчики всегда выходят сухими из любой жидкости, будь то вода или что-то менее ... подробнее →

Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей

22.05.2019 22:25

Новинка будет пользоваться спросом у людей. Устройство EcoSleep представляет собой небольшую коробочку, которая формирует электромагнитные импульсы на низкой частоте — ... подробнее →

У Зеленского поделились планами касательно ближайших зарубежных визитов президента

22.05.2019 21:45

Разработан план относительно первых зарубежных визитов Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сказал в среду журналистам заместитель главы АП Вадим Пристайко, передает корреспондент  ... подробнее →

«Так что? Сделаем их вместе?», - Зеленский призвал не голосовать за гречку на выборах в Раду

22.05.2019 21:32

Гарант Конституции Украины  Владимир Зеленский  утверждает, что во время выборов в украинский парламент граждане нашей страны выберут тех политиков, которые будут способны изменить ... подробнее →

Зеленский анонсировал масштабную встречу с МВФ: названа судьбоносная дата

22.05.2019 21:10

Президент Украины Владимир  Зеленский  анонсировал встречу с Международным валютным фондом Об этом говорится на  сайте  президента. «Президент Украины Владимир ... подробнее →

Зеркаль объяснила, почему отказалась работать в АПУ

22.05.2019 20:49

Заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подтвердила, что отказалась принять предложение президента Украины Владимира Зеленского стать замглавы Администрации президента ... подробнее →

Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу

22.05.2019 20:37

Новоназначенный заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинский лидер  Владимир Зеленский  в настоящее время работает над тем, чтобы ... подробнее →

Субсидия в Украине: названы категории, рискующие потерять пособие

22.05.2019 20:20

С мая для украинцев, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, началось переоформление госпомощи на летний (не отопительный) сезон, который продлится до 1 октября. Об этом сообщает  ... подробнее →

Украинские военные отразили атаку НВФ и получили ранения

22.05.2019 20:03

Во время обстрелов позиций украинских военнослужащих 21 мая ранение получили три украинских военных — Богдан Ворона, Александр Беспалов и Александр Поян. Об этом сообщили в ... подробнее →

Развенчаны популярные мифы о гормонах

22.05.2019 19:47

Большинство пациентов полагают, что гормоны это что-то ужасное – они увеличивают вес, из-за их приемы вырастают или выпадают усы и борода. На самом деле, это лишь мифы, в которые не стоит ... подробнее →

Начальник Службы госохраны Гелетей написал рапорт об отставке

22.05.2019 19:31

Начальник Управления госохраны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей подал рапорт об освобождении с занимаемой должности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. Гелетей опубликовал ... подробнее →

«Сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град»: синоптик уточнила прогноз погоди на 23 травня

22.05.2019 19:15

Відомий український синоптик Наталя Діденко розповіла українцям  якою буде погода  завтра, 23 травня, передає  replyua.net . Свіжий прогноз з’явився на її особистій сторінці в ... подробнее →

Под Мариуполем разворовали блокпост

22.05.2019 19:00

8 мая 2019 года оперативными сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и руководством военной прокуратуры в районе Сартаны был зафиксирован случай краж оборонительных учреждений с блокпоста ... подробнее →

Рада отклонила законопроекты президента - у Зеленского отреагировали

22.05.2019 18:45

22 мая, на внеочередном заседании, Верховная Рада отклонила два законопроекта, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским. Им предлагались проекты законов о внесении изменений в Закон ... подробнее →

Гайдай рассказал о новой избирательной системе: «лучшая реформа Зеленского»

22.05.2019 18:30

Владимир Зеленский  должен дать людям возможность постоянно участвовать в принятии решений Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политтехнолог Сергей Гайдай. По его словам, ... подробнее →

«Готов к внесению»: у Зеленского рассказали о законе об импичменте президента

22.05.2019 18:16

Законопроект об импичменте готов к внесению в парламент. Об этом заявил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка. По его словам, законопроект об отмене депутатской неприкосновенности ... подробнее →

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