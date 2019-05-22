Этим знакам Зодиака удается всегда выходить сухими из воды22.05.2019 22:46
Вот есть в природе люди, которые и в огне не тонут, и в воде не горят… Ой, или наоборот? Неважно. Главное, эти везунчики всегда выходят сухими из любой жидкости, будь то вода или что-то менее ... подробнее →
Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей22.05.2019 22:25
Новинка будет пользоваться спросом у людей. Устройство EcoSleep представляет собой небольшую коробочку, которая формирует электромагнитные импульсы на низкой частоте — ... подробнее →
У Зеленского поделились планами касательно ближайших зарубежных визитов президента22.05.2019 21:45
Разработан план относительно первых зарубежных визитов Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сказал в среду журналистам заместитель главы АП Вадим Пристайко, передает корреспондент ... подробнее →
«Так что? Сделаем их вместе?», - Зеленский призвал не голосовать за гречку на выборах в Раду22.05.2019 21:32
Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский утверждает, что во время выборов в украинский парламент граждане нашей страны выберут тех политиков, которые будут способны изменить ... подробнее →
Зеленский анонсировал масштабную встречу с МВФ: названа судьбоносная дата22.05.2019 21:10
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с Международным валютным фондом Об этом говорится на сайте президента. «Президент Украины Владимир ... подробнее →
Зеркаль объяснила, почему отказалась работать в АПУ22.05.2019 20:49
Заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль подтвердила, что отказалась принять предложение президента Украины Владимира Зеленского стать замглавы Администрации президента ... подробнее →
Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу22.05.2019 20:37
Новоназначенный заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский в настоящее время работает над тем, чтобы ... подробнее →
Субсидия в Украине: названы категории, рискующие потерять пособие22.05.2019 20:20
С мая для украинцев, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, началось переоформление госпомощи на летний (не отопительный) сезон, который продлится до 1 октября. Об этом сообщает ... подробнее →
Украинские военные отразили атаку НВФ и получили ранения22.05.2019 20:03
Во время обстрелов позиций украинских военнослужащих 21 мая ранение получили три украинских военных — Богдан Ворона, Александр Беспалов и Александр Поян. Об этом сообщили в ... подробнее →
Развенчаны популярные мифы о гормонах22.05.2019 19:47
Большинство пациентов полагают, что гормоны это что-то ужасное – они увеличивают вес, из-за их приемы вырастают или выпадают усы и борода. На самом деле, это лишь мифы, в которые не стоит ... подробнее →
Начальник Службы госохраны Гелетей написал рапорт об отставке22.05.2019 19:31
Начальник Управления госохраны Украины генерал-полковник Валерий Гелетей подал рапорт об освобождении с занимаемой должности. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. Гелетей опубликовал ... подробнее →
«Сильні зливи, шквалисте посилення вітру та град»: синоптик уточнила прогноз погоди на 23 травня22.05.2019 19:15
Відомий український синоптик Наталя Діденко розповіла українцям якою буде погода завтра, 23 травня, передає replyua.net . Свіжий прогноз з’явився на її особистій сторінці в ... подробнее →
Под Мариуполем разворовали блокпост22.05.2019 19:00
8 мая 2019 года оперативными сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и руководством военной прокуратуры в районе Сартаны был зафиксирован случай краж оборонительных учреждений с блокпоста ... подробнее →
Рада отклонила законопроекты президента - у Зеленского отреагировали22.05.2019 18:45
22 мая, на внеочередном заседании, Верховная Рада отклонила два законопроекта, поданные президентом Украины Владимиром Зеленским. Им предлагались проекты законов о внесении изменений в Закон ... подробнее →
Гайдай рассказал о новой избирательной системе: «лучшая реформа Зеленского»22.05.2019 18:30
Владимир Зеленский должен дать людям возможность постоянно участвовать в принятии решений Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политтехнолог Сергей Гайдай. По его словам, ... подробнее →
«Готов к внесению»: у Зеленского рассказали о законе об импичменте президента22.05.2019 18:16
Законопроект об импичменте готов к внесению в парламент. Об этом заявил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка. По его словам, законопроект об отмене депутатской неприкосновенности ... подробнее →
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