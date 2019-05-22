22.05.2019 22:46

Вот есть в природе люди, которые и в огне не тонут, и в воде не горят… Ой, или наоборот? Неважно. Главное, эти везунчики всегда выходят сухими из любой жидкости, будь то вода или что-то менее ... подробнее →