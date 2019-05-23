Западная пресса о Зеленском 23.05.2019 22:43 В американской газете Washington Post пишут, что на западе пристально наблюдают за Зеленским, так как никто еще не понял действительно ли он политик или все же ставленник олигарха. В ... подробнее →

Врачи объяснили, как защититься от укуса клеща 23.05.2019 22:17 Весна радует нас цветами, зеленой травой и пугает кровожадными клещами. Как же защитить себя, детей и животных от этих насекомых, и какие действия необходимо предпринять, если все же паразиту ... подробнее →