Западная пресса о Зеленском23.05.2019 22:43
В американской газете Washington Post пишут, что на западе пристально наблюдают за Зеленским, так как никто еще не понял действительно ли он политик или все же ставленник олигарха. В ... подробнее →
Врачи объяснили, как защититься от укуса клеща23.05.2019 22:17
Весна радует нас цветами, зеленой травой и пугает кровожадными клещами. Как же защитить себя, детей и животных от этих насекомых, и какие действия необходимо предпринять, если все же паразиту ... подробнее →
Признают банкротом: у "ПриватБанка" могут возникнуть серьезные проблемы – подробности23.05.2019 21:36
Из "Приватбанка" могут забрать 155 миллиардов гривен и объявить банкротом в случае признания национализации незаконным решением. Так, в случае, если апелляционным судом будет принято ... подробнее →
«Буде дуже тепло, але…»: синоптик розповіла якої погоди чекати завтра, 24 травня23.05.2019 21:15
Відомий український синоптик Наталя Діденко опублікувала в мережі свіжий прогноз погоди, повідомивши, якою буде погода у п’ятницю, 24 травня, передає replyua.net . Так, за ... подробнее →
В день инаугурации Зеленского Игорь Коломойский встречался с главой МВД23.05.2019 20:40
Игорь Коломойский сообщил журналистам проекта «Четко интервью», организованного изданием Украинская правда, что в день инаугурации Владимира Зеленского он встречался с главой МВД. ... подробнее →
Часть Донетчины осталась без водоснабжения из-за обесточивания «Воды Донбасса»23.05.2019 20:20
Ряд объектов КП «Вода Донбасса» отключен от электроснабжения в Донецкой области. Об этом сказано в пресс-релизе компании ДТЭК. Как стало известно, оператор, согласно нормам ... подробнее →
Военные заговорили о переговорах с боевиками «ЛДНР»23.05.2019 20:02
Сегодня стало известно о том, что командиры Вооруженных сил украинского государства получили поручение узнать у военнослужащих ВСУ на Донбассе о том, как они относятся к вероятным переговорам с ... подробнее →
Главные мифы о языковом законе: чем пугают и как будет на самом деле23.05.2019 19:46
16 мая 2019 был официально опубликован закон о язык, его принятие было предусмотрено Конституцией еще в 1996 году, но произошло это только недавно. Главные пункты закона – он закрепляет статус украинского языка как единственного государственного, ... подробнее →
Выборы в Раду под угрозой, украинцам рассказали правду: «сядет в тюрьму из-за подписи»23.05.2019 19:30
Досрочных парламентских выборов не будет, поскольку их не успеют провести Об этом в видео-интервью Politeka заявил политический консультант Михаил Чаплыга. По его словам, несмотря ... подробнее →
Отставка Зеленского: петиция набрала необходимое количество голосов23.05.2019 19:10
Сегодня стало известно, что электронная петиция «За отставку главы государства Владимира Зеленского» за двое суток набрала 25 тысяч голосов, которые необходимы для ее рассмотрения ... подробнее →
Пункты пропуска на Донбассе меняют режим работы23.05.2019 18:51
Пункты пропуска, расположенные на линии соприкосновения на Донбассе переходят на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Так, в штабе отметили: «С 1 июня ... подробнее →
Врачи объяснили причины появления ранней седины23.05.2019 18:37
Существуют причины, по которым даже очень молодые люди могут поседеть. Наш пигмент для волос защищен ферментом, который борется с накоплением перекиси водорода. С возрастом этот фермент ... подробнее →
Самые ревнивые знаки Зодиака: астрологи сообщили, кто они23.05.2019 18:15
Ревность — одно из самых неприятных чувств. Оно негативно отражается на том, кто его испытывает, и на том, кого ревнуют. У всех людей это чувство развито по-разному. Астрологи выделяют пять ... подробнее →
Зеленский устроил кадровые перестановки на топ-должностях: опубликованы новые указы23.05.2019 18:00
Президент Украины Владимир Зеленский продолжил проводить перестановки на топ-должностях Об этом говорится в указах, которые были обнародованы на официальном портале главы государства. ... подробнее →
«Съедают "серую зону"»: в РФ заявили о продвижении ВСУ на Донбассе23.05.2019 17:49
Бойцы ВСУ постепенно отвоевывают неподконтрольные территории Донбасса. Об успехах украинских военных сообщает российский эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский, подразделения НВФ проигрывают ... подробнее →
Неугомонный Луценко продолжает отчитываться перед публикой, на флип-чарте23.05.2019 17:30
После очередной «смены вех», в форме смены власти, появляется окно возможностей добраться до сознания масс, попасть в очень узкий фокус человеческого внимания с объективно ограниченным ресурсом способности пропускать информацию. Как передает ... подробнее →
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