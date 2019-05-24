Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого

24.05.2019 22:32

Появились некоторые данные, иллюстрирующие обстоятельства пленения 8-ми украинских военнослужащих, которое произошло 22 мая возле Новотроицкого Донецкой области. Информацией поделился участник ... подробнее →

Российские солдаты описали, как воюют с Украиной

24.05.2019 22:10

Российские военные описали их войну на Донбассе с украинцами и рассказали, как расстреливали войска АТО. «Вот накосим укров и домой» — несколько русских солдат в деталях описали как ... подробнее →

Боевики «ДНР» стягивают танки в Терновое

24.05.2019 21:51

Боевики «ДНР» и российские оккупанты стягивают танки в район временно оккупированного н.п. Терновое. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как сообщается в отчете СММ ... подробнее →

Аркаша "Сопляк": известный журналист показал фото боевика ДНР, с которым учился в школе

24.05.2019 21:32

Журналист Денис Казанский обнаружил среди боевиков ДНР ученика своей школы, который учился с ним в параллельном классе. Об этом он написал на своей странице в Twitter, приложив к посту фотографию ... подробнее →

В центре Донецка открыли магазин с «сувенирами ДНР»

24.05.2019 21:09

Сегодня в центре неподконтрольного Украине Донецка на бульваре Пушкина открылся магазин по продаже «сувенирной продукции ДНР». Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает ... подробнее →

В ГБР завели второе дело на Порошенко

24.05.2019 20:54

Государственное бюро расследований зарегистрировало два уголовных производства по заявлениям юритса Андрея Портнова по отмыванию средств и неуплате налогов на заводе Кузница на Рыбацком, которым ... подробнее →

Почтить память погибшего "легендарного командира" Мозгового в Алчевске согнали школьников, больше никто не пришел

24.05.2019 20:32

"Не забудем, не простим", - по поводу и без повода любят повторять идеологи "республик Донбасса". По факту, о человеке, ставшим первым командиром "ополчения", погибшем в "ЛНР", якобы от рук ... подробнее →

Переночевать за еду: Получение паспорта РФ в «ДНР» обрастает новыми услугами

24.05.2019 20:08

В «ДНР» продолжается ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт. В этой связи здесь пошла сверхприбыль в некоторых направлениях бизнеса, активизировались мошенники, не ... подробнее →

Боевики «ДНР» роют траншеи в районе Петровского

24.05.2019 19:52

Боевики «ДНР» и российские оккупанты в районе временно оккупированного населенного пункта Петровское роют новые траншеи и обустраивают позиции. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Суицид в ОРЛО: мужчина подорвал себя и ранил случайную прохожую

24.05.2019 19:30

В неподконтрольном Кировске (ныне Голубовка) Луганской области местный житель совершил суицид путем самоподрыва. Об этом пишут в сообществе «Свердловск — ты должен это знать» в ... подробнее →

Оккупанты "ЛНР" передали омбудсмену Денисовой 60 человек

24.05.2019 19:12

Сегодня, 24 мая, в городе Cчастье Луганской области была осуществлена передача 60 заключенных из тюрем, которые располагаются на территориях, подконтрольных террористам "ЛНР". Так, омбудсмен ... подробнее →

Учительницу элитного учебного заведения Мариуполя обвиняют в буллинге

24.05.2019 18:51

В одном из самых престижных учебных заведений Мариуполя произошло ЧП. Родители ученика 9 класса обвиняют учителя украинского языка Городского лицея в буллинге или психологическом насилии в отношении ... подробнее →

Добить решил: Портнов принес в ГБР очередное заявление о преступлениях Порошенко

24.05.2019 18:29

Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, подал третье заявление в Государственное бюро расследований по отмыванию ... подробнее →

Бежал или нет: продолжаются споры о роли нового начальника Генштаба Руслана Хомчака в иловайской трагедии

24.05.2019 18:04

Вновь назначенный начальник Генштаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак является одной из ключевых фигур боев под Иловайском в 2014 году. Об этом рассказал экс-замначальника Генштаба ВСУ ... подробнее →

Боевики расстроены успехом ВСУ на Донбассе: "Отбирают у нас "серую зону", мы в большом проигрыше

24.05.2019 17:39

Несмотря на то что успехи ВСУ на Донбассе очевидны, боевики РФ не оставляют надежд отвоевать у сил ООС "свои территории". О серьезном продвижении украинских бойцов на Донбассе пишут росСМИ. А так ... подробнее →

"ЛНР" передала Украине 60 заключенных

24.05.2019 17:19

В течение 2014-2019 лет из неподконтрольных территорий Донбасса переведено 454 осужденных. В Cчастье Луганской области в пятницу, 24 мая, состоялась передача 60 заключенных из тюрем на ... подробнее →

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