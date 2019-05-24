Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз 24.05.2019 13:29 Достаточно хорошие экономические результаты, которые Украина продемонстрировала в 2018 году, скрывают за собой серьезные проблемы. Если их не решить в ближайшее время, Украина еще долго будет ... подробнее →

Люксембург и Португалия потребовали пересмотра дела Мораеса 24.05.2019 12:30 Футбольные федерации Люксембурга и Португалии подали апелляцию на решение УЕФА по делу о легитимности выступления натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отборочного ... подробнее →