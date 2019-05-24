Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз24.05.2019 13:29
Достаточно хорошие экономические результаты, которые Украина продемонстрировала в 2018 году, скрывают за собой серьезные проблемы. Если их не решить в ближайшее время, Украина еще долго будет ... подробнее →
В Донецке автомобиль врезался в дерево, есть жертвы24.05.2019 13:02
В неподконтрольном украинским властям Донецке в четверг, 23 мая, автомобиль врезался в дерево, есть жертвы. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР», пишут Донецкие ... подробнее →
В ОРДО продолжается «чистка кадров»: Пушилин сменил «и.о. мэра» Макеевки24.05.2019 12:44
Главарь «ДНР» Денис Пушилин освободил от «должности» так называемого «и.о. мэра» неподоконтрольной Украине Макеевки Донецкой области Валерия Ляховца, его сменил ... подробнее →
Люксембург и Португалия потребовали пересмотра дела Мораеса24.05.2019 12:30
Футбольные федерации Люксембурга и Португалии подали апелляцию на решение УЕФА по делу о легитимности выступления натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отборочного ... подробнее →
Выдача российских паспортов на Донбассе: оккупанты придумали новую подлость24.05.2019 12:12
Стало известно о еще одном плане, который связан с выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Украины. Так, для получения российских паспортов жителями временно оккупированных ... подробнее →
Первый электромобиль Skoda представлен официально (ВИДЕО)24.05.2019 12:00
Компания Skoda официально представила свой первый серийный электромобиль Skoda Citigo-e iV (Citigoe), сообщает ITC.ua . Модель представляет собой компактный четырехдверный городской хэтчбек с длиной ... подробнее →
В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео24.05.2019 11:57
Сверстники жестоко избили ученика средней школы № 69 в Мариуполе. Как выяснили журналисты « Фразы », все происходящее школьники снимали на видео, а потом опубликовали в соцсетях. ... подробнее →
Обострение на Донбассе: оккупанты устроили 11 обстрелов, ранен украинский воин24.05.2019 11:42
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении суток 23 мая оккупанты 11 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе один раз использовали запрещенные Минскими ... подробнее →
Пушилин сменил «мэра» одного из городов ОРДО24.05.2019 11:21
Главарь «ДНР» Денис Пушилин назначил Сергея Захарова так называемым «мэром» неподконтрольного Украине города Углегорск Донецкой области. Соответствующий «указ» ... подробнее →
Определились полуфинальные пары ЧМ-2019 по хоккею24.05.2019 11:00
На чемпионате мира в Словакии завершились четвертьфинальные матчи, в которых Финляндия выбила действующих обладателей титула шведов (5:4 ОТ), Чехия не испытала проблем с Германией (5:1), Канада ... подробнее →
Ford представила двуногого робота-курьера (ВИДЕО)24.05.2019 10:45
Компания Ford показала прототип робота-курьера для доставки посылок, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Робот-курьер Digit предназначен для беспилотных грузовиков Ford. Он будет ездить в кузове ... подробнее →
Ракета SpaceX вывела на орбиту рекордный груз24.05.2019 10:25
24 мая в 05:30 утра по киевскому времени была успешно запущена ракета Falcon 9 с первой партией из 60 мини-спутников для проекта Starlink, который предусматривает создание глобальной сети передачи ... подробнее →
«Обеспечим прямой диалог»: в РФ нагло ответили Зеленскому по Донбассу24.05.2019 10:08
Москва готова к обеспечению «прямого диалога» между властями Украины и террористами самопровозглашенных «Л/ДНР». Как передает replyua.net со ссылкой на пропагандистский ... подробнее →
Вышел первый тизер ноаого "Терминатора" (ВИДЕО)24.05.2019 10:00
Американские кинокомпании Paramount Pictures и Skydance Media презентовали первый тизер предстоящего научно-фантастического боевика "Терминатор: Тёмные судьбы" (Terminator: Dark Fate), сообщает ИА ... подробнее →
Десять человек ушли камнем на дно: смертельная трагедия содрогнула страну, ищут десятки пропавших24.05.2019 09:44
На реке перевернулась лодка с почти тремя десятками людей на борту. В результате ЧП, причины и виновники которой выясняются, погибли по меньшей мере десять человек, пишет Политека. Известно, что ... подробнее →
В Мариуполе в недострое обнаружен труп. ВИДЕО24.05.2019 09:28
В Мариуполе в недостроенном здании по улице 9 мая был обнаружен труп мужчины Об этом 0629 сообщил мариуполец Алексей Леонтьев. Дети, гуляющие поблизости, услышали крики в недострое. Позже ... подробнее →
- В Донецке автомобиль врезался в дерево, есть жертвы13:02
- В ОРДО продолжается «чистка кадров»: Пушилин сменил «и.о. мэра» Макеевки 12:44
- Выдача российских паспортов на Донбассе: оккупанты придумали новую подлость12:12
- В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео11:57
- Обострение на Донбассе: оккупанты устроили 11 обстрелов, ранен украинский воин11:42
- Пушилин сменил «мэра» одного из городов ОРДО 11:21
- В Мариуполе в недострое обнаружен труп. ВИДЕО09:28
- Шо, опять? В ОРДО возникли серьезные перебои с Vodafone08:55
- Путин, вмешайся: В «ЛНР» возмущены бардаком при оформлении российских паспортов07:58
- «Война полным ходом, что происходит?»: жители Донецка напуганы тяжелыми залпами 07:46
- В Донецке автомобиль врезался в дерево, есть жертвы13:02
- В ОРДО продолжается «чистка кадров»: Пушилин сменил «и.о. мэра» Макеевки 12:44
- Люксембург и Португалия потребовали пересмотра дела Мораеса12:30
- Выдача российских паспортов на Донбассе: оккупанты придумали новую подлость12:12
- Первый электромобиль Skoda представлен официально (ВИДЕО)12:00
- В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео11:57
- Обострение на Донбассе: оккупанты устроили 11 обстрелов, ранен украинский воин11:42
- Пушилин сменил «мэра» одного из городов ОРДО 11:21
- Определились полуфинальные пары ЧМ-2019 по хоккею11:00
- Ford представила двуногого робота-курьера (ВИДЕО)10:45
- Может, это вы? Астрологи назвали самый богатый и успешный знак Зодиака08:23
- Врачи объяснили, как защититься от укуса клеща22:17
- Врачи объяснили причины появления ранней седины18:37
- Как понизить артериальное давление в домашних условиях16:45
- Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя есть клубнику15:40
- Приметы на 23 мая: что нельзя делать13:00
- Ученые: астму можно лечить с помощью смартфона08:15
- Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей22:25
- Развенчаны популярные мифы о гормонах19:47
- Эксперт рассказала, как лечат аллергию13:30
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись