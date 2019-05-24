Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз

24.05.2019 13:29

Достаточно хорошие экономические результаты, которые Украина продемонстрировала в 2018 году, скрывают за собой серьезные проблемы. Если их не решить в ближайшее время, Украина еще долго будет ... подробнее →

В Донецке автомобиль врезался в дерево, есть жертвы

24.05.2019 13:02

В неподконтрольном украинским властям Донецке в четверг, 23 мая, автомобиль врезался в дерево, есть жертвы. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР», пишут Донецкие ... подробнее →

В ОРДО продолжается «чистка кадров»: Пушилин сменил «и.о. мэра» Макеевки

24.05.2019 12:44

Главарь «ДНР» Денис Пушилин освободил от «должности» так называемого «и.о. мэра» неподоконтрольной Украине Макеевки Донецкой области Валерия Ляховца, его сменил ... подробнее →

Люксембург и Португалия потребовали пересмотра дела Мораеса

24.05.2019 12:30

Футбольные федерации Люксембурга и Португалии подали апелляцию на решение УЕФА по делу о легитимности выступления натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отборочного ... подробнее →

Выдача российских паспортов на Донбассе: оккупанты придумали новую подлость

24.05.2019 12:12

Стало известно о еще одном плане, который связан с выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Украины. Так, для получения российских паспортов жителями временно оккупированных ... подробнее →

Первый электромобиль Skoda представлен официально (ВИДЕО)

24.05.2019 12:00

Компания Skoda официально представила свой первый серийный электромобиль Skoda Citigo-e iV (Citigoe), сообщает ITC.ua . Модель представляет собой компактный четырехдверный городской хэтчбек с длиной ... подробнее →

В Мариуполе озверевшие подростки жестоко избили своего сверстника и сняли это на видео

24.05.2019 11:57

Сверстники жестоко избили ученика средней школы № 69 в Мариуполе. Как выяснили журналисты « Фразы », все происходящее школьники снимали на видео, а потом опубликовали в соцсетях. ... подробнее →

Обострение на Донбассе: оккупанты устроили 11 обстрелов, ранен украинский воин

24.05.2019 11:42

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении суток 23 мая оккупанты 11 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе один раз использовали запрещенные Минскими ... подробнее →

Пушилин сменил «мэра» одного из городов ОРДО

24.05.2019 11:21

Главарь «ДНР» Денис Пушилин назначил Сергея Захарова так называемым «мэром» неподконтрольного Украине города Углегорск Донецкой области. Соответствующий «указ» ... подробнее →

Определились полуфинальные пары ЧМ-2019 по хоккею

24.05.2019 11:00

На чемпионате мира в Словакии завершились четвертьфинальные матчи, в которых Финляндия выбила действующих обладателей титула шведов (5:4 ОТ), Чехия не испытала проблем с Германией (5:1), Канада ... подробнее →

Ford представила двуногого робота-курьера (ВИДЕО)

24.05.2019 10:45

Компания Ford показала прототип робота-курьера для доставки посылок, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Робот-курьер Digit предназначен для беспилотных грузовиков Ford. Он будет ездить в кузове ... подробнее →

Ракета SpaceX вывела на орбиту рекордный груз

24.05.2019 10:25

24 мая в 05:30 утра по киевскому времени была успешно запущена ракета Falcon 9 с первой партией из 60 мини-спутников для проекта Starlink, который предусматривает создание глобальной сети передачи ... подробнее →

«Обеспечим прямой диалог»: в РФ нагло ответили Зеленскому по Донбассу

24.05.2019 10:08

Москва готова к обеспечению «прямого диалога» между властями Украины и террористами самопровозглашенных «Л/ДНР». Как передает replyua.net со ссылкой на пропагандистский ... подробнее →

Вышел первый тизер ноаого "Терминатора" (ВИДЕО)

24.05.2019 10:00

Американские кинокомпании Paramount Pictures и Skydance Media презентовали первый тизер предстоящего научно-фантастического боевика "Терминатор: Тёмные судьбы" (Terminator: Dark Fate), сообщает ИА ... подробнее →

Десять человек ушли камнем на дно: смертельная трагедия содрогнула страну, ищут десятки пропавших

24.05.2019 09:44

На реке перевернулась лодка с почти тремя десятками людей на борту. В результате ЧП, причины и виновники которой выясняются, погибли по меньшей мере десять человек, пишет Политека. Известно, что ... подробнее →

В Мариуполе в недострое обнаружен труп. ВИДЕО

24.05.2019 09:28

В Мариуполе в недостроенном здании по улице 9 мая был обнаружен труп мужчины Об этом 0629 сообщил мариуполец Алексей Леонтьев. Дети, гуляющие поблизости, услышали крики в недострое. Позже ... подробнее →

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