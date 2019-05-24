Суицид в ОРЛО: мужчина подорвал себя и ранил случайную прохожую24.05.2019 19:30
В неподконтрольном Кировске (ныне Голубовка) Луганской области местный житель совершил суицид путем самоподрыва. Об этом пишут в сообществе «Свердловск — ты должен это знать» в ... подробнее →
Оккупанты "ЛНР" передали омбудсмену Денисовой 60 человек24.05.2019 19:12
Сегодня, 24 мая, в городе Cчастье Луганской области была осуществлена передача 60 заключенных из тюрем, которые располагаются на территориях, подконтрольных террористам "ЛНР". Так, омбудсмен ... подробнее →
Учительницу элитного учебного заведения Мариуполя обвиняют в буллинге24.05.2019 18:51
В одном из самых престижных учебных заведений Мариуполя произошло ЧП. Родители ученика 9 класса обвиняют учителя украинского языка Городского лицея в буллинге или психологическом насилии в отношении ... подробнее →
Добить решил: Портнов принес в ГБР очередное заявление о преступлениях Порошенко24.05.2019 18:29
Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, подал третье заявление в Государственное бюро расследований по отмыванию ... подробнее →
Бежал или нет: продолжаются споры о роли нового начальника Генштаба Руслана Хомчака в иловайской трагедии24.05.2019 18:04
Вновь назначенный начальник Генштаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак является одной из ключевых фигур боев под Иловайском в 2014 году. Об этом рассказал экс-замначальника Генштаба ВСУ ... подробнее →
Боевики расстроены успехом ВСУ на Донбассе: "Отбирают у нас "серую зону", мы в большом проигрыше24.05.2019 17:39
Несмотря на то что успехи ВСУ на Донбассе очевидны, боевики РФ не оставляют надежд отвоевать у сил ООС "свои территории". О серьезном продвижении украинских бойцов на Донбассе пишут росСМИ. А так ... подробнее →
"ЛНР" передала Украине 60 заключенных24.05.2019 17:19
В течение 2014-2019 лет из неподконтрольных территорий Донбасса переведено 454 осужденных. В Cчастье Луганской области в пятницу, 24 мая, состоялась передача 60 заключенных из тюрем на ... подробнее →
«Я против переговоров»: Хомчак прокомментировал возможность диалога с «ЛДНР»24.05.2019 17:01
Новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что он против проведения переговоров с главарями «ЛДНР». Об этом сообщает ДонПресс . По его словам, он, как военный человек, выступает ... подробнее →
От 2 до 5 тысяч: В «ЛНР» рассказали о штрафах за нарушение комендантского часа24.05.2019 16:42
В «ЛНР» назвали суммы штрафов за нарушение комендантского часа. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в «генеральной прокуратуре ЛНР», пишут Донецкие новости. Отмечается, что ... подробнее →
Зеленский отменил два указа Порошенко24.05.2019 16:23
Президент Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и о ... подробнее →
Кабмин дал старт новому грабежу народа, - Медведчук о повышении тарифов на электроэнергию24.05.2019 15:58
Под видом развития конкуренции и либерализации рынка электроэнергии готовится очередное масштабное ограбление населения Украины. Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии ... подробнее →
Жители Донецка перепуганы тяжелыми перестрелками и взрывами: "За 5 лет так близко еще не стреляли, как же страшно"24.05.2019 15:27
Боевые действия под Донецком идут который день подряд. Особенно интенсивные бои разворачиваются в вечернее время суток. 23 мая в Донецке назвали "днем ада": такой стрельбы и взрывов здесь уже давно ... подробнее →
Под Луганском в казарме заживо сгорели 12 террористов - боевики в шоке и не могут поверить в случившееся24.05.2019 15:09
Вчера, 23 мая, были похоронены 8 боевиков. Точной информации по умершим террористам нет. Но источники утверждают, что эта цифра немалая. Все случилось под оккупированным Луганском. В захваченной ... подробнее →
Бойцы «Азова» уничтожили штаб НВФ под Новолуганским. ВИДЕО24.05.2019 15:06
Батальонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения «Азов» Нацгвардии Украины уничтожила штаб подразделений НВФ на Светлодарской дуге. Соответствующее видео ... подробнее →
В России цинично ответили Зеленскому по Донбассу: подробности наглого заявления Лукашевича24.05.2019 14:48
Москва готова обеспечить "прямой диалог" между Киевом и боевиками Донбасса. Циничное предложение поступило от постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, который заявил, что Зеленский взял на себя ... подробнее →
Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом24.05.2019 14:33
Симбиоз двухпалатного парламента в рамках одной палаты - одна из причин того ужаса, который творится в украинской политике. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины ... подробнее →
- Суицид в ОРЛО: мужчина подорвал себя и ранил случайную прохожую 19:30
- Оккупанты "ЛНР" передали омбудсмену Денисовой 60 человек19:12
- Учительницу элитного учебного заведения Мариуполя обвиняют в буллинге18:51
- Боевики расстроены успехом ВСУ на Донбассе: "Отбирают у нас "серую зону", мы в большом проигрыше17:39
- "ЛНР" передала Украине 60 заключенных17:19
- «Я против переговоров»: Хомчак прокомментировал возможность диалога с «ЛДНР»17:01
- От 2 до 5 тысяч: В «ЛНР» рассказали о штрафах за нарушение комендантского часа16:42
- Жители Донецка перепуганы тяжелыми перестрелками и взрывами: "За 5 лет так близко еще не стреляли, как же страшно"15:27
- Под Луганском в казарме заживо сгорели 12 террористов - боевики в шоке и не могут поверить в случившееся15:09
- Бойцы «Азова» уничтожили штаб НВФ под Новолуганским. ВИДЕО 15:06
- Оккупанты "ЛНР" передали омбудсмену Денисовой 60 человек19:12
- Учительницу элитного учебного заведения Мариуполя обвиняют в буллинге18:51
- Добить решил: Портнов принес в ГБР очередное заявление о преступлениях Порошенко18:29
- Бежал или нет: продолжаются споры о роли нового начальника Генштаба Руслана Хомчака в иловайской трагедии18:04
- Боевики расстроены успехом ВСУ на Донбассе: "Отбирают у нас "серую зону", мы в большом проигрыше17:39
- "ЛНР" передала Украине 60 заключенных17:19
- «Я против переговоров»: Хомчак прокомментировал возможность диалога с «ЛДНР»17:01
- От 2 до 5 тысяч: В «ЛНР» рассказали о штрафах за нарушение комендантского часа16:42
- Зеленский отменил два указа Порошенко16:23
- Кабмин дал старт новому грабежу народа, - Медведчук о повышении тарифов на электроэнергию15:58
- Бежал или нет: продолжаются споры о роли нового начальника Генштаба Руслана Хомчака в иловайской трагедии18:04
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт13:46
- Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз13:29
- Может, это вы? Астрологи назвали самый богатый и успешный знак Зодиака08:23
- Врачи объяснили, как защититься от укуса клеща22:17
- Врачи объяснили причины появления ранней седины18:37
- Как понизить артериальное давление в домашних условиях16:45
- Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя есть клубнику15:40
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись