Суицид в ОРЛО: мужчина подорвал себя и ранил случайную прохожую

24.05.2019 19:30

В неподконтрольном Кировске (ныне Голубовка) Луганской области местный житель совершил суицид путем самоподрыва. Об этом пишут в сообществе «Свердловск — ты должен это знать» в ... подробнее →

Оккупанты "ЛНР" передали омбудсмену Денисовой 60 человек

24.05.2019 19:12

Сегодня, 24 мая, в городе Cчастье Луганской области была осуществлена передача 60 заключенных из тюрем, которые располагаются на территориях, подконтрольных террористам "ЛНР". Так, омбудсмен ... подробнее →

Учительницу элитного учебного заведения Мариуполя обвиняют в буллинге

24.05.2019 18:51

В одном из самых престижных учебных заведений Мариуполя произошло ЧП. Родители ученика 9 класса обвиняют учителя украинского языка Городского лицея в буллинге или психологическом насилии в отношении ... подробнее →

Добить решил: Портнов принес в ГБР очередное заявление о преступлениях Порошенко

24.05.2019 18:29

Экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов, который 19 мая вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, подал третье заявление в Государственное бюро расследований по отмыванию ... подробнее →

Бежал или нет: продолжаются споры о роли нового начальника Генштаба Руслана Хомчака в иловайской трагедии

24.05.2019 18:04

Вновь назначенный начальник Генштаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак является одной из ключевых фигур боев под Иловайском в 2014 году. Об этом рассказал экс-замначальника Генштаба ВСУ ... подробнее →

Боевики расстроены успехом ВСУ на Донбассе: "Отбирают у нас "серую зону", мы в большом проигрыше

24.05.2019 17:39

Несмотря на то что успехи ВСУ на Донбассе очевидны, боевики РФ не оставляют надежд отвоевать у сил ООС "свои территории". О серьезном продвижении украинских бойцов на Донбассе пишут росСМИ. А так ... подробнее →

"ЛНР" передала Украине 60 заключенных

24.05.2019 17:19

В течение 2014-2019 лет из неподконтрольных территорий Донбасса переведено 454 осужденных. В Cчастье Луганской области в пятницу, 24 мая, состоялась передача 60 заключенных из тюрем на ... подробнее →

«Я против переговоров»: Хомчак прокомментировал возможность диалога с «ЛДНР»

24.05.2019 17:01

Новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что он против проведения переговоров с главарями «ЛДНР». Об этом сообщает ДонПресс . По его словам, он, как военный человек, выступает ... подробнее →

От 2 до 5 тысяч: В «ЛНР» рассказали о штрафах за нарушение комендантского часа

24.05.2019 16:42

В «ЛНР» назвали суммы штрафов за нарушение комендантского часа. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в «генеральной прокуратуре ЛНР», пишут Донецкие новости. Отмечается, что ... подробнее →

Зеленский отменил два указа Порошенко

24.05.2019 16:23

Президент Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и о ... подробнее →

Кабмин дал старт новому грабежу народа, - Медведчук о повышении тарифов на электроэнергию

24.05.2019 15:58

Под видом развития конкуренции и либерализации рынка электроэнергии готовится очередное масштабное ограбление населения Украины. Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии ... подробнее →

Жители Донецка перепуганы тяжелыми перестрелками и взрывами: "За 5 лет так близко еще не стреляли, как же страшно"

24.05.2019 15:27

Боевые действия под Донецком идут который день подряд. Особенно интенсивные бои разворачиваются в вечернее время суток. 23 мая в Донецке назвали "днем ада": такой стрельбы и взрывов здесь уже давно ... подробнее →

Под Луганском в казарме заживо сгорели 12 террористов - боевики в шоке и не могут поверить в случившееся

24.05.2019 15:09

Вчера, 23 мая, были похоронены 8 боевиков. Точной информации по умершим террористам нет. Но источники утверждают, что эта цифра немалая. Все случилось под оккупированным Луганском. В захваченной ... подробнее →

Бойцы «Азова» уничтожили штаб НВФ под Новолуганским. ВИДЕО

24.05.2019 15:06

Батальонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения «Азов» Нацгвардии Украины уничтожила штаб подразделений НВФ на Светлодарской дуге. Соответствующее видео ... подробнее →

В России цинично ответили Зеленскому по Донбассу: подробности наглого заявления Лукашевича

24.05.2019 14:48

Москва готова обеспечить "прямой диалог" между Киевом и боевиками Донбасса. Циничное предложение поступило от постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, который заявил, что Зеленский взял на себя ... подробнее →

Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом

24.05.2019 14:33

Симбиоз двухпалатного парламента в рамках одной палаты - одна из причин того ужаса, который творится в украинской политике. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины ... подробнее →

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