Почти 35 тысяч жителей Донетчины остаются без воды25.05.2019 22:38
В Донецкой области по состоянию на 25 мая без водоснабжения остаются почти 35 тысяч человек 16 населенных пунктах. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в ... подробнее →
Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США25.05.2019 22:24
Американские конгрессмены едут в Украину на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедится в том, что он будет развивать партнерские отношения с Вашингтоном. Об этом рассказал ... подробнее →
Все, что я мог сделать, я сделал. Моя проблема в том, что в Иловайске я остался живым, - Хомчак. ВИДЕО25.05.2019 21:59
Новоназначенный начальник Генерального штаба генерал Руслан Хомчак ответил на ряд вопросов журналистов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Он заявил, что в его приоритетах - ценность жизни каждого ... подробнее →
В Мариуполе 83-летняя женщина без ступни живет в беседке в Приморском парке. ВИДЕО25.05.2019 21:39
83-летняя Лилия Ульяхина почти 2 месяца живет в беседке в Приморском парке. Женщина потеряла часть ноги и осталась без крова. Все родные, кроме единственного внука умерли, помощи ждать неоткуда. На ... подробнее →
«Я не Дон Кихот Ламанчский»: Гиркин избегал воевать за пределами жилых застроек Славянска25.05.2019 21:16
Полковник ФСБ РФ Игорь Гиркин (Стрелков), вспоминая боевые действия на востоке Украины, признал, что за пределами городских застроек Славянска терпел поражение, поэтому старался не воевать вне ... подробнее →
«ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому25.05.2019 20:52
#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса – с таким хештегом в социальных сетях запустили флешмоб, в котором жители ОРДЛО обращаются к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ... подробнее →
Не отвертится: вот, что ждет Порошенко уже летом25.05.2019 20:30
Следователи САП намерены вызвать экс-президента на допрос по делу о коррупции в Центрэнерго. Дата допроса пока не определена, но оттягивать не собираются. Допрос проведут не позднее следующего ... подробнее →
«Неприменимы»: в МИД РФ цинично прокомментировали решение трибунала по морякам25.05.2019 20:06
Внешнеполитическое ведомство России заявило, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров нельзя применить к инциденту в Керченском проливе. Как передает ... подробнее →
Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди25.05.2019 19:42
Представителей многих знаков ждут положительные психологические и эмоциональные изменения. Хотите знать, что вас ждет 26 мая? Эксперты " Апостроф.Лайм " уже ответили на этот вопрос. В нашем ... подробнее →
На протяжении часа: счета украинцев будут арестовывать автоматически25.05.2019 19:16
Совсем скоро банки начнут автоматически (без уведомления, в безакцепном режиме) списывать долги по алиментам со счетов нерадивых родителей. Министерство юстиции выдало приказ №1203/5 «Об ... подробнее →
Смрад просто невыносим: Дончане жалуются на гниющий мусор25.05.2019 18:59
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке возникли проблемы с вывозом бытовых отходов. Мусор вываливается из контейнеров, гниет и издает зловоние. В некоторых дворах расплодились ... подробнее →
В «ДНР» изготовили некачественные фальшивые документы для пленных бойцов ВСУ25.05.2019 18:43
«Документы» членов группировки «ДНР», которые якобы были изъяты у 8-ми пленных украинских военнослужащих, выглядят неправдоподобно. На некоторые моменты обратил внимание ... подробнее →
"В блаженном идиотизме": Коломойский перепугал украинцев тарифным прогнозом25.05.2019 18:18
Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что в Украине могут существенно повыситься тарифы на электроэнергию. Об этом сообщает from-ua .. По словам Коломойского, недавно у него ... подробнее →
Москва нервно отреагировала на решение Морского трибунала по России25.05.2019 17:53
Решение Международного трибунала по морскому праву, который обязал Россию немедленно освободить пленных украинских моряков и корабли ВМСУ, и вернуть их в Украину, вызвало резко негативную реакцию МИД ... подробнее →
Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках25.05.2019 17:29
300-500 мл натурального фруктового сока в день могут резко увеличить угрозу преждевременной смерти. Как информирует replyua.net, к такому выводу пришли исследователи из Корнельского университета в ... подробнее →
Зеленский жестко прокомментировал решение Трибунала ООН по морякам и послал сигнал Кремлю25.05.2019 17:10
Президент Владимир Зеленский приветствовал требование Международного трибунала по морскому праву к РФ освободить 24 моряка и 3 корабля ВМС Украины. Зеленский выступил с официальным заявлением в ... подробнее →
- Крупный успех ВСУ под Донецком, взорвана бронетехника: появились кадры мощного взрыва - сдетонировал боекомплект. ВИДЕО19:53
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО18:52
- Пушилин подставил РПЦ благодарственным письмом: открылись подробности участия церкви РФ в оккупации17:12
- Опубликованы последние фото Донецкого аэропорта до захвата и разрушения 16:52
- Смертельный бой разгорелся под Горловкой: фото погибшего бойца ВСУ Александра Пузикова попало в Сеть16:31
- На Донетчине под обстрел попало село Верхнеторецкое 15:52
- "Стрелков прятался в Славянске за спинами женщин и детей", - Казанский разгромил признание главаря "ДНР"15:30
- В Мариуполе на кладбище найдена граната14:46
- Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: Как это было13:43
- Ситуация на КПВВ: На Марьинке — большая очередь10:09
- Крупный успех ВСУ под Донецком, взорвана бронетехника: появились кадры мощного взрыва - сдетонировал боекомплект. ВИДЕО19:53
- Коломойский предложил Украине взять пример с Греции и объявить дефолт 19:21
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО18:52
- «Не стыдно? Каждый раз карандашами закрашиваете»: в сети обсудили фото Крымского моста 18:20
- Выдача паспортов РФ - прямая угроза для жителей Донбасса: Ельченко сделал важное заявление17:49
- Золотой? Украинцев шокировала цена лука в супермаркете17:32
- Пушилин подставил РПЦ благодарственным письмом: открылись подробности участия церкви РФ в оккупации17:12
- Опубликованы последние фото Донецкого аэропорта до захвата и разрушения 16:52
- Смертельный бой разгорелся под Горловкой: фото погибшего бойца ВСУ Александра Пузикова попало в Сеть16:31
- Как Россия засылала боевиков в Украину. ВИДЕО16:09
- Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине14:31
- Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях14:07
- Эксперт о выборах: «Место Порошенко не в Верховной Раде, а на руинах Донбасса с мастерком в руках»13:07
- Укрощение строптивых: знаки Зодиака, которых "приручить" невозможно12:03
- Самые харизматичные знаки Зодиака: пять счастливчиков11:43
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды11:24
- День Лукерьи Комарницы: что нельзя делать ни в коем случае10:41
- Вот кого ни в коем случае нельзя брать в крестные09:57
- Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди19:42
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- «ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Чудовищная трагедия произошла в одной из школ: десятки погибших
- Путин выдвинул Украине три циничных условия
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске