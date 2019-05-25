Почти 35 тысяч жителей Донетчины остаются без воды

25.05.2019 22:38

В Донецкой области по состоянию на 25 мая без водоснабжения остаются почти 35 тысяч человек 16 населенных пунктах. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в ... подробнее →

Над Украиной нависла угроза: к Зеленскому срочно едет делегация США

25.05.2019 22:24

Американские конгрессмены едут в Украину на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, чтобы убедится в том, что он будет развивать партнерские отношения с Вашингтоном. Об этом рассказал ... подробнее →

Все, что я мог сделать, я сделал. Моя проблема в том, что в Иловайске я остался живым, - Хомчак. ВИДЕО

25.05.2019 21:59

Новоназначенный начальник Генерального штаба генерал Руслан Хомчак ответил на ряд вопросов журналистов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Он заявил, что в его приоритетах - ценность жизни каждого ... подробнее →

В Мариуполе 83-летняя женщина без ступни живет в беседке в Приморском парке. ВИДЕО

25.05.2019 21:39

83-летняя Лилия Ульяхина почти 2 месяца живет в беседке в Приморском парке. Женщина потеряла часть ноги и осталась без крова. Все родные, кроме единственного внука умерли, помощи ждать неоткуда. На ... подробнее →

«Я не Дон Кихот Ламанчский»: Гиркин избегал воевать за пределами жилых застроек Славянска

25.05.2019 21:16

Полковник ФСБ РФ Игорь Гиркин (Стрелков), вспоминая боевые действия на востоке Украины, признал, что за пределами городских застроек Славянска терпел поражение, поэтому старался не воевать вне ... подробнее →

«ЛДНР» близко: Джон Сноу и Старки обратились к Зеленскому

25.05.2019 20:52

#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса – с таким хештегом в социальных сетях запустили флешмоб, в котором жители ОРДЛО обращаются к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ... подробнее →

Не отвертится: вот, что ждет Порошенко уже летом

25.05.2019 20:30

Следователи САП намерены вызвать экс-президента на допрос по делу о коррупции в Центрэнерго. Дата допроса пока не определена, но оттягивать не собираются. Допрос проведут не позднее следующего ... подробнее →

«Неприменимы»: в МИД РФ цинично прокомментировали решение трибунала по морякам

25.05.2019 20:06

Внешнеполитическое ведомство России заявило, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров нельзя применить к инциденту в Керченском проливе. Как передает ... подробнее →

Гороскоп на завтра: Тельцы думают только о себе, а Дев раздражают люди

25.05.2019 19:42

Представителей многих знаков ждут положительные психологические и эмоциональные изменения. Хотите знать, что вас ждет 26 мая? Эксперты " Апостроф.Лайм " уже ответили на этот вопрос. В нашем ... подробнее →

На протяжении часа: счета украинцев будут арестовывать автоматически

25.05.2019 19:16

Совсем скоро банки начнут автоматически (без уведомления, в безакцепном режиме) списывать долги по алиментам со счетов нерадивых родителей. Министерство юстиции выдало приказ №1203/5 «Об ... подробнее →

Смрад просто невыносим: Дончане жалуются на гниющий мусор

25.05.2019 18:59

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке возникли проблемы с вывозом бытовых отходов. Мусор вываливается из контейнеров, гниет и издает зловоние. В некоторых дворах расплодились ... подробнее →

В «ДНР» изготовили некачественные фальшивые документы для пленных бойцов ВСУ

25.05.2019 18:43

«Документы» членов группировки «ДНР», которые якобы были изъяты у 8-ми пленных украинских военнослужащих, выглядят неправдоподобно. На некоторые моменты обратил внимание ... подробнее →

"В блаженном идиотизме": Коломойский перепугал украинцев тарифным прогнозом

25.05.2019 18:18

Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что в Украине могут существенно повыситься тарифы на электроэнергию. Об этом сообщает from-ua .. По словам Коломойского, недавно у него ... подробнее →

Москва нервно отреагировала на решение Морского трибунала по России

25.05.2019 17:53

Решение Международного трибунала по морскому праву, который обязал Россию немедленно освободить пленных украинских моряков и корабли ВМСУ, и вернуть их в Украину, вызвало резко негативную реакцию МИД ... подробнее →

Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках

25.05.2019 17:29

300-500 мл натурального фруктового сока в день могут резко увеличить угрозу преждевременной смерти. Как информирует replyua.net, к такому выводу пришли исследователи из Корнельского университета в ... подробнее →

Зеленский жестко прокомментировал решение Трибунала ООН по морякам и послал сигнал Кремлю

25.05.2019 17:10

Президент Владимир Зеленский приветствовал требование Международного трибунала по морскому праву к РФ освободить 24 моряка и 3 корабля ВМС Украины. Зеленский выступил с официальным заявлением в ... подробнее →

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