Почти 35 тысяч жителей Донетчины остаются без воды 25.05.2019 22:38 В Донецкой области по состоянию на 25 мая без водоснабжения остаются почти 35 тысяч человек 16 населенных пунктах. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в ... подробнее →