Одиозный лидер террористов "ДНР" Александр Ходаковский рассказал в Сети правду о силовом захвате Донецкого аэропорта и боях за новый терминал. Один из экс-лидеров "ДНР" Александр Ходаковский ... подробнее →

В ночь на 26 мая на юге Польши недалеко от г. Альверня полностью сгорел автобус Киев-Прага, с транспортного средства были эвакуированы 70 украинцев. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.pl, ... подробнее →

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют поля вблизи дорог на временно оккупированных территориях Луганской области. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как ... подробнее →

«Глава ДНР» Денис Пушилин лично принял участие в открытом «республиканском чемпионате» по бадминтону. Об этом пишут местные массмедиа, передает donpress.com . ... подробнее →