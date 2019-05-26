Крупный успех ВСУ под Донецком, взорвана бронетехника: появились кадры мощного взрыва - сдетонировал боекомплект. ВИДЕО26.05.2019 19:53
Подразделения украинской армии смогли подорвать бронетехнику боевиков под Донецком, о чем свидетельствует опубликованное видео. Журналисты телеканала ICTV показали фрагмент видео, на котором ... подробнее →
Коломойский предложил Украине взять пример с Греции и объявить дефолт26.05.2019 19:21
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Украина должна объявить дефолт. Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает donpress.com . «По моему мнению, мы должны ... подробнее →
Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО26.05.2019 18:52
Морские пехотинцы украинской армии вскоре получат новейший БТР, разработанный на базе машины "Атаман". Морпехи будут усилены на передовых позициях на Донбассе. Об этом сообщают журналисты ... подробнее →
«Не стыдно? Каждый раз карандашами закрашиваете»: в сети обсудили фото Крымского моста26.05.2019 18:20
Жители аннексированного Крыма снова развенчивают мифы о плотном автомобильном трафике на Керченском мосту. Свежими фотофактами поделилась в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, передает ... подробнее →
Выдача паспортов РФ - прямая угроза для жителей Донбасса: Ельченко сделал важное заявление26.05.2019 17:49
Решение Кремля выдавать российские паспорта гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса дополнительно ограничит права местного населения. Постоянный представитель Украины ... подробнее →
Золотой? Украинцев шокировала цена лука в супермаркете26.05.2019 17:32
Украинцев шокировала цена на лук в супермаркете под Киевом. Соответствующее фото с рекордной ценой опубликовано в Telegram-канале Kyiv LIVE, передает apostrophe.ua . "Между тем цены на ... подробнее →
Пушилин подставил РПЦ благодарственным письмом: открылись подробности участия церкви РФ в оккупации26.05.2019 17:12
Главарь "ДНР" Денис Пушилин написал благодарственное письмо главе крымской "дочки" РПЦ, где расписал их участие в оккупации Донбасса. Внимание на новый прокол Пушилина обратил в Twitter известный ... подробнее →
Опубликованы последние фото Донецкого аэропорта до захвата и разрушения26.05.2019 16:52
В социальных сетях появились последнее фото Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева. Их опубликовал выдающийся Донецкий фотограф Сергей Ваганов на своей странице в Facebook, передает ... подробнее →
Смертельный бой разгорелся под Горловкой: фото погибшего бойца ВСУ Александра Пузикова попало в Сеть26.05.2019 16:31
Вооруженные силы Украины понесли невосполнимые потери в бою под оккупированной Горловкой, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение. Военнослужащий ВС Украины Александр ... подробнее →
Как Россия засылала боевиков в Украину. ВИДЕО26.05.2019 16:09
Вербовщик боевиков Михаил Полынков рассказал, когда именно Россия начала засылать своих людей в Украину. Соответствующее видео с признанием боевика опубликовал блогер под ником Necro Mancer в ... подробнее →
На Донетчине под обстрел попало село Верхнеторецкое26.05.2019 15:52
В Донецкой области под обстрел подразделений НВФ попало село Верхнеторецкое. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. По данным украинской стороны СЦКК, 24 мая с 18:30 до ... подробнее →
"Стрелков прятался в Славянске за спинами женщин и детей", - Казанский разгромил признание главаря "ДНР"26.05.2019 15:30
Оккупант Российской Федерации и одни из главарей террористов "ДНР" Игорь Стрелков вызвал бурю обсуждений своим заявлением о войне на Донбассе. Известный журналист Денис Казанский отреагировал на ... подробнее →
Коломойский мечтает о дефолте в Украине26.05.2019 15:07
Украинский бизнесмен и экс-чиновник Игорь Коломойский научил президента Владимира Зеленского, как можно избежать расплаты за долги прошлой власти Бывший губернатор Днепропетровской области уверен, ... подробнее →
В Мариуполе на кладбище найдена граната26.05.2019 14:46
Мариупольчанка нашла гранату на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей. К оперативников Центрального отдела полиции обратилась 56-летняя мариупольчанка, которая сообщила, что ... подробнее →
Хотят обменять на Венесуэлу? Что известно о переговорах США с Путиным по Украине26.05.2019 14:31
Россия пытается договорится с США о свободе действий в Украине в обмен на невмешательство в попытки Вашингтона преодолеть режим Николаса Мадуро в Венесуэле. Такое заявление в материале The Hill ... подробнее →
Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях26.05.2019 14:07
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