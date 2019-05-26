Жители аннексированного Крыма снова развенчивают мифы о плотном автомобильном трафике на Керченском мосту. Свежими фотофактами поделилась в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, передает ... подробнее →

Морские пехотинцы украинской армии вскоре получат новейший БТР, разработанный на базе машины "Атаман". Морпехи будут усилены на передовых позициях на Донбассе. Об этом сообщают журналисты ... подробнее →

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Украина должна объявить дефолт. Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает donpress.com . «По моему мнению, мы должны ... подробнее →

Подразделения украинской армии смогли подорвать бронетехнику боевиков под Донецком, о чем свидетельствует опубликованное видео. Журналисты телеканала ICTV показали фрагмент видео, на котором ... подробнее →

В социальных сетях появились последнее фото Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева. Их опубликовал выдающийся Донецкий фотограф Сергей Ваганов на своей странице в Facebook, передает ... подробнее →

Главарь "ДНР" Денис Пушилин написал благодарственное письмо главе крымской "дочки" РПЦ, где расписал их участие в оккупации Донбасса. Внимание на новый прокол Пушилина обратил в Twitter известный ... подробнее →

Украинцев шокировала цена на лук в супермаркете под Киевом. Соответствующее фото с рекордной ценой опубликовано в Telegram-канале Kyiv LIVE, передает apostrophe.ua . "Между тем цены на ... подробнее →

Оккупант Российской Федерации и одни из главарей террористов "ДНР" Игорь Стрелков вызвал бурю обсуждений своим заявлением о войне на Донбассе. Известный журналист Денис Казанский отреагировал на ... подробнее →

В Донецкой области под обстрел подразделений НВФ попало село Верхнеторецкое. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. По данным украинской стороны СЦКК, 24 мая с 18:30 до ... подробнее →

Вербовщик боевиков Михаил Полынков рассказал, когда именно Россия начала засылать своих людей в Украину. Соответствующее видео с признанием боевика опубликовал блогер под ником Necro Mancer в ... подробнее →

Вооруженные силы Украины понесли невосполнимые потери в бою под оккупированной Горловкой, один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение. Военнослужащий ВС Украины Александр ... подробнее →

Коломойский мечтает о дефолте в Украине 26.05.2019 15:07 Украинский бизнесмен и экс-чиновник Игорь Коломойский научил президента Владимира Зеленского, как можно избежать расплаты за долги прошлой власти Бывший губернатор Днепропетровской области уверен, ... подробнее →

В Мариуполе на кладбище найдена граната 26.05.2019 14:46 Мариупольчанка нашла гранату на кладбище. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей. К оперативников Центрального отдела полиции обратилась 56-летняя мариупольчанка, которая сообщила, что ... подробнее →

Никогда не предадут: эти знаки Зодиака постоянны в отношениях 26.05.2019 14:07 Перед вами 4 знака зодиака, на которые стоит обратить внимание, если вы желаете долгосрочных отношений, пишет from-ua. 1. Телец В отношениях с Тельцом вы можете быть уверены, что встречаетесь с тем, ... подробнее →