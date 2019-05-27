Вопрос об отставке Кабинета министров будет рассмотрен в Верховной Раде в ближайший четверг, 30 мая. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об ... подробнее →

В Украине запретили реализацию и использование сразу 11 препаратов местного производства, а также Франции, Польши и Италии. Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным ... подробнее →

Владимир Зеленский заявил, не хочет заезжать в президентский кабинет на Банковую, и не оставляет идею переноса администрации президента. Так, едва опустившись в кресло своего предшественника, ... подробнее →

Градоначальник подконтрольной пророссийским террористам Горловки Иван Приходько заявил о поддержке вхождения так называемой «ДНР» в состав Украины на правах автономии. Как ... подробнее →

Группа подводных археологов обнаружила на дне Красного моря огромное количество оружия, разных доспехов египетских воинов, колесницы и т. п. Об этом рассказал профессор Абдель Мухаммад Гадер, ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский сможет «завоевать» доверие жителей ОРДЛО путем осуждения и наказания всех причастных к военной операции на Донбассе. Об этом заявил директор ... подробнее →

Курс валют в Украине на 27 мая 2019 года: гривна ослабла, доллар хорошо подскочил вверх На понедельник, 27 мая, первый день последней весенней рабочей недели, Национальный банк Украины ... подробнее →

Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Украинской правде рассказал, что будет поддерживать лидера БЮТ Юлию Тимошенко на внеочередных выборах в Верховную Раду, передает replyua.net . ... подробнее →

Известная украинская певица Оля Полякова заявила, что уже давно хочет пойти в политику, ведь имеет, что сказать и сделать, сообщает Телеканал новостей «24» . "Я – взрослая женщина с ... подробнее →

Профессор из Италии Джулио Фанта с группой ученых в результате многолетних исследований сумел получить достоверную модель внешности Иисуса Христа, сообщает Главред . Лицо пророка воспроизводили с ... подробнее →

Перуанский плотник сделал деревянный Volkswagen Beetle 27.05.2019 11:00 Перуанский энтузиаст Бьенвенидо Ортега создал кузов из дерева для автоиобиля Volkswagen Beetle, который собирается подарить дочери на день рождения, сообщает ФАН . Он взял двигатель и шасси от двух ... подробнее →

Зеленский обратился к нардепам с новым заявлением 27.05.2019 10:45 Президент Украины обратился к парламентариям с просьбой не использовать трибуну Рады для предвыборной агитации. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook . Зеленский также ... подробнее →