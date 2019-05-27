Названо главное условие референдума по Донбассу: «это позиция президента»

27.05.2019 22:49

Владимир Зеленский  должен сделать Украину такой, чтобы на нее было невыгодно нападать Об этом в видео-интервью Politeka рассказал народный депутат Украины Семен Семенченко. По его ... подробнее →

В Ростовской области перестали выдавать российские паспорта украинцам – причины

27.05.2019 22:15

В Ростовской области в настоящее время не работают два пункта выдачи паспортов Российской Федерации для жителей оккупированного Донбасса, о чем пишет  replyua.net  со ссылкой на ... подробнее →

Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам

27.05.2019 21:46

Минобороны призвали отсрочить призыв в армию из-за  масштабного паводка  на Закарпатье Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА со ссылкой на заявление и. о. главы ОГА Ярослава ... подробнее →

Вступление в наследство по-новому: что нужно знать украинцам, чтобы не остаться на улице

27.05.2019 21:30

Наследственный процесс предполагает переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам, которые вправе принять причитающиеся права или отказатьс, пишет  Политека . Наследники определяются на основе семейных, близких родственных взаимоотношений. ... подробнее →

В Кремле официально прокомментировали отставку Суркова

27.05.2019 21:15

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал распространенную в средствах массовой информации новость о том, что советник Владимира Путина Владислав Песков уходит в отставку. Как удалось ... подробнее →

Народный синоптик уточнил свой прогноз на лето 2019 года

27.05.2019 20:57

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, июнь и июль этого года принесут в Украину аномальную жару - температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов, пишет "Телеграф". Июнь ... подробнее →

Вопрос сотрудничества Зеленского с МВФ почти решен: кое-что нужно исправить

27.05.2019 20:40

На встрече с МВФ  Владимир Зеленский  заявит о готовности к сотрудничеству Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, не стоит ... подробнее →

Сенатор из США пообещал освободить украинских военнопленных моряков

27.05.2019 20:20

Соединенные Штаты намерены искать пути, способствующие скорейшему возвращению на родину украинских военных моряков, которых Россия  захватила в плен  в 2018 году в Керченском проливе. Как передает  replyua.net  со ссылкой на ... подробнее →

Верховный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады

27.05.2019 20:01

Верховный суд отказал в открытии производства по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным его указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных ... подробнее →

Экстренная массовая эвакуация в Харькове: полиция проверяет очередное «минирование»

27.05.2019 19:48

В Харькове аноним сообщил о заминировании 19 объектов. В ходе проверки правоохранители эвакуировали более 9 тыс. человек, опасных предметов не обнаружили, передает  УНН  со ссылкой на отдел коммуникации полиции области. "В ходе проверки ... подробнее →

Названы полезные напитки, утоляющие жажду

27.05.2019 19:31

Чем жарче в помещении, тем быстрее организм теряет влагу, порой это даже сложно вовремя заметить. «Обезвоживание не только плохо сказывается на работе внутренних органов и может стать ... подробнее →

Следующий после Зеленского: артист "Квартала 95" идет в политику

27.05.2019 19:15

Появилась информация о том, что один из актеров студии "Квартал 95" собирается пойти в большую политику. Так, артист "Квартала 95" Юрий Корявченков (прозвище Юзик) намерен принять участие в ... подробнее →

В ОРДО организовали «флешмоб»: просят Зеленского забрать «ЛДНР» обратно в Украину на правах автономии

27.05.2019 19:00

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области запущен «флешмоб», в рамках которого участники якобы должны обратиться к президенту Украины Владимиру ... подробнее →

Стало известно, как Зеленский сможет решить судьбу пленных моряков: «всего один звонок»

27.05.2019 18:48

Россия пренебрегает международным правом и не собирается выполнять приговор  трибунала ООН Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политолог Кирилл Молчанов. По его словам, однако, ... подробнее →

Стали известны детали бунта в одесской колонии

27.05.2019 18:32

Полиции удалось остановить мятеж в одесской колонии №51, который начали по указанию "воров в законе". Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, ... подробнее →

На Зеленского подали иск в Верховный суд

27.05.2019 18:13

Уволенный новым главой государства Владимиром Зеленским с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в Верховный суд на украинского лидера с ... подробнее →

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