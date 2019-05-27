Названо главное условие референдума по Донбассу: «это позиция президента»27.05.2019 22:49
Владимир Зеленский должен сделать Украину такой, чтобы на нее было невыгодно нападать Об этом в видео-интервью Politeka рассказал народный депутат Украины Семен Семенченко. По его ... подробнее →
В Ростовской области перестали выдавать российские паспорта украинцам – причины27.05.2019 22:15
В Ростовской области в настоящее время не работают два пункта выдачи паспортов Российской Федерации для жителей оккупированного Донбасса, о чем пишет replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам27.05.2019 21:46
Минобороны призвали отсрочить призыв в армию из-за масштабного паводка на Закарпатье Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА со ссылкой на заявление и. о. главы ОГА Ярослава ... подробнее →
Вступление в наследство по-новому: что нужно знать украинцам, чтобы не остаться на улице27.05.2019 21:30
Наследственный процесс предполагает переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам, которые вправе принять причитающиеся права или отказатьс, пишет Политека . Наследники определяются на основе семейных, близких родственных взаимоотношений. ... подробнее →
В Кремле официально прокомментировали отставку Суркова27.05.2019 21:15
Спикер главы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал распространенную в средствах массовой информации новость о том, что советник Владимира Путина Владислав Песков уходит в отставку. Как удалось ... подробнее →
Народный синоптик уточнил свой прогноз на лето 2019 года27.05.2019 20:57
По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, июнь и июль этого года принесут в Украину аномальную жару - температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов, пишет "Телеграф". Июнь ... подробнее →
Вопрос сотрудничества Зеленского с МВФ почти решен: кое-что нужно исправить27.05.2019 20:40
На встрече с МВФ Владимир Зеленский заявит о готовности к сотрудничеству Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, не стоит ... подробнее →
Сенатор из США пообещал освободить украинских военнопленных моряков27.05.2019 20:20
Соединенные Штаты намерены искать пути, способствующие скорейшему возвращению на родину украинских военных моряков, которых Россия захватила в плен в 2018 году в Керченском проливе. Как передает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
Верховный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады27.05.2019 20:01
Верховный суд отказал в открытии производства по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным его указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных ... подробнее →
Экстренная массовая эвакуация в Харькове: полиция проверяет очередное «минирование»27.05.2019 19:48
В Харькове аноним сообщил о заминировании 19 объектов. В ходе проверки правоохранители эвакуировали более 9 тыс. человек, опасных предметов не обнаружили, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции области. "В ходе проверки ... подробнее →
Названы полезные напитки, утоляющие жажду27.05.2019 19:31
Чем жарче в помещении, тем быстрее организм теряет влагу, порой это даже сложно вовремя заметить. «Обезвоживание не только плохо сказывается на работе внутренних органов и может стать ... подробнее →
Следующий после Зеленского: артист "Квартала 95" идет в политику27.05.2019 19:15
Появилась информация о том, что один из актеров студии "Квартал 95" собирается пойти в большую политику. Так, артист "Квартала 95" Юрий Корявченков (прозвище Юзик) намерен принять участие в ... подробнее →
В ОРДО организовали «флешмоб»: просят Зеленского забрать «ЛДНР» обратно в Украину на правах автономии27.05.2019 19:00
На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области запущен «флешмоб», в рамках которого участники якобы должны обратиться к президенту Украины Владимиру ... подробнее →
Стало известно, как Зеленский сможет решить судьбу пленных моряков: «всего один звонок»27.05.2019 18:48
Россия пренебрегает международным правом и не собирается выполнять приговор трибунала ООН Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политолог Кирилл Молчанов. По его словам, однако, ... подробнее →
Стали известны детали бунта в одесской колонии27.05.2019 18:32
Полиции удалось остановить мятеж в одесской колонии №51, который начали по указанию "воров в законе". Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, ... подробнее →
На Зеленского подали иск в Верховный суд27.05.2019 18:13
Уволенный новым главой государства Владимиром Зеленским с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в Верховный суд на украинского лидера с ... подробнее →
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