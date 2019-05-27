Наследственный процесс предполагает переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам, которые вправе принять причитающиеся права или отказатьс, пишет Политека . Наследники определяются на основе семейных, близких родственных взаимоотношений. ... подробнее →

Минобороны призвали отсрочить призыв в армию из-за масштабного паводка на Закарпатье Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА со ссылкой на заявление и. о. главы ОГА Ярослава ... подробнее →

В Ростовской области в настоящее время не работают два пункта выдачи паспортов Российской Федерации для жителей оккупированного Донбасса, о чем пишет replyua.net со ссылкой на ... подробнее →

Владимир Зеленский должен сделать Украину такой, чтобы на нее было невыгодно нападать Об этом в видео-интервью Politeka рассказал народный депутат Украины Семен Семенченко. По его ... подробнее →

Соединенные Штаты намерены искать пути, способствующие скорейшему возвращению на родину украинских военных моряков, которых Россия захватила в плен в 2018 году в Керченском проливе. Как передает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →

На встрече с МВФ Владимир Зеленский заявит о готовности к сотрудничеству Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, не стоит ... подробнее →

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, июнь и июль этого года принесут в Украину аномальную жару - температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов, пишет "Телеграф". Июнь ... подробнее →

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал распространенную в средствах массовой информации новость о том, что советник Владимира Путина Владислав Песков уходит в отставку. Как удалось ... подробнее →

Верховный суд отказался отменить указ Зеленского о роспуске Рады 27.05.2019 20:01 Верховный суд отказал в открытии производства по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным его указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных ... подробнее →

Экстренная массовая эвакуация в Харькове: полиция проверяет очередное «минирование» 27.05.2019 19:48 В Харькове аноним сообщил о заминировании 19 объектов. В ходе проверки правоохранители эвакуировали более 9 тыс. человек, опасных предметов не обнаружили, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции области. "В ходе проверки ... подробнее →