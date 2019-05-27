Город во Львовской области может полностью уйти под землю27.05.2019 14:40
Большая угроза нависла над городом Стебник Львовской области. Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, Стебник может полностью уйти под землю. Сообщается, что несколько десятков лет в ... подробнее →
Гройсман жестко отреагировал на предложение Коломойского о дефолте27.05.2019 14:20
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на предложение украинского олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт и отметил, что Украина должна сохранять репутацию ответственной страны. ... подробнее →
В аптеках уже нет: в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств27.05.2019 14:00
В Украине запретили реализацию и использование сразу 11 препаратов местного производства, а также Франции, Польши и Италии. Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным ... подробнее →
Парубий рассказал, когда ожидать отставку Кабмина27.05.2019 13:45
Вопрос об отставке Кабинета министров будет рассмотрен в Верховной Раде в ближайший четверг, 30 мая. Как передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об ... подробнее →
У Супрун тысячами аннулируют декларации врачей с пациентами: названа причина27.05.2019 13:30
Национальная служба здоровья Украины деактивировала в электронной системе 10244 декларации о выборе врача, якобы подписанных жителями Ирпеня с коммунальным предприятием «Ирпенский центр ... подробнее →
В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО27.05.2019 13:14
Президент Украины Владимир Зеленский сможет «завоевать» доверие жителей ОРДЛО путем осуждения и наказания всех причастных к военной операции на Донбассе. Об этом заявил директор ... подробнее →
Поход Моисея: Ученые нашли подтверждение на дне Красного моря27.05.2019 13:00
Группа подводных археологов обнаружила на дне Красного моря огромное количество оружия, разных доспехов египетских воинов, колесницы и т. п. Об этом рассказал профессор Абдель Мухаммад Гадер, ... подробнее →
Россияне нам братья, но нужно возвращаться в Украину? В «ДНР» ошеломили неожиданным заявлением27.05.2019 12:45
Градоначальник подконтрольной пророссийским террористам Горловки Иван Приходько заявил о поддержке вхождения так называемой «ДНР» в состав Украины на правах автономии. Как ... подробнее →
Куда переедет с Банковой новый президент и при чем тут энергетика?27.05.2019 12:30
Владимир Зеленский заявил, не хочет заезжать в президентский кабинет на Банковую, и не оставляет идею переноса администрации президента. Так, едва опустившись в кресло своего предшественника, ... подробнее →
Итальянские ученые воссоздали внешность Иисуса Христа27.05.2019 12:15
Профессор из Италии Джулио Фанта с группой ученых в результате многолетних исследований сумел получить достоверную модель внешности Иисуса Христа, сообщает Главред . Лицо пророка воспроизводили с ... подробнее →
Оля Полякова собралась в политику27.05.2019 12:00
Известная украинская певица Оля Полякова заявила, что уже давно хочет пойти в политику, ведь имеет, что сказать и сделать, сообщает Телеканал новостей «24» . "Я – взрослая женщина с ... подробнее →
«Мы с ней друзья»: Коломойский будет поддерживать Тимошенко на выборах в Раду27.05.2019 11:45
Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Украинской правде рассказал, что будет поддерживать лидера БЮТ Юлию Тимошенко на внеочередных выборах в Верховную Раду, передает replyua.net . ... подробнее →
Доллар и евро нанесли по гривне сокрушительный удар: представлен новый курс валют27.05.2019 11:31
Курс валют в Украине на 27 мая 2019 года: гривна ослабла, доллар хорошо подскочил вверх На понедельник, 27 мая, первый день последней весенней рабочей недели, Национальный банк Украины ... подробнее →
Гройсман заявил, что не будет объединяться с Порошенко на выборах в ВРУ27.05.2019 11:17
Владимир Гройсман заявил, что не планирует объединение с политической силой Петра Порошенко и с другими партиями для участия в досрочных выборах Верховной Рады. Об этом он сказал в интервью ICTV. ... подробнее →
Перуанский плотник сделал деревянный Volkswagen Beetle27.05.2019 11:00
Перуанский энтузиаст Бьенвенидо Ортега создал кузов из дерева для автоиобиля Volkswagen Beetle, который собирается подарить дочери на день рождения, сообщает ФАН . Он взял двигатель и шасси от двух ... подробнее →
Зеленский обратился к нардепам с новым заявлением27.05.2019 10:45
Президент Украины обратился к парламентариям с просьбой не использовать трибуну Рады для предвыборной агитации. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook . Зеленский также ... подробнее →
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- У Супрун тысячами аннулируют декларации врачей с пациентами: названа причина13:30
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- Поход Моисея: Ученые нашли подтверждение на дне Красного моря13:00
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