Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, принятые Верховной радой с нарушениями. Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета парламента, передает ... подробнее →

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что в июле стоимость газа для украинских потребителей снизится на 8%, передает replyua.net . По его ... подробнее →

Актеры, которые трудятся в студии «Квартал 95» записали видео напутствие президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующий ролик был опубликован на официальном канале ... подробнее →

Торговая сеть «Фуршет» собирается закрыть пятую часть магазинов в Украине. Как информирует replyua.net , до конца 2019 года руководство торговой сети планирует закрыть ... подробнее →

Партия «Слуга народа» пообещала работать каждый рабочий день и постоянно голосовать. Об этом заявил руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко. По его словам, депутаты, которые войдут в состав ... подробнее →

Татьяна Мельничук – профессиональный трихолог и член Всеукраинской ассоциации Украины – как никто другой знает, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они стали длинными и густыми, ... подробнее →

В Верховной Раде Украины примут решение об отставке правительства премьер-министра Владимира Гройсмана в течение текущей недели. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает ... подробнее →

Служба «погранохраны МГБ ЛНР» с 1 июня будет осуществлять пропуск граждан на временном пункте перехода «Станица Луганская» с 06:00 до 20:00. Об этом сообщают ... подробнее →

Мошенники предлагают украинцам "бесплатный спутниковый интернет" 27.05.2019 15:30 Мошенники развернули в Украине рекламную кампанию по продаже устройств для приема якобы бесплатного спутникового Интернета, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Их кампания построена вокруг шумихи от ... подробнее →