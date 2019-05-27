В Украине закрываются магазины сети «Фуршет»

27.05.2019 17:50

Торговая  сеть «Фуршет»  собирается закрыть пятую часть магазинов в Украине. Как информирует  replyua.net , до конца 2019 года руководство торговой сети планирует закрыть ... подробнее →

«Квартал 95» опубликовал обращение к Зеленскому

27.05.2019 17:38

Актеры, которые трудятся в студии «Квартал 95» записали видео напутствие президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующий ролик был опубликован на официальном канале ... подробнее →

Коболев порадовал: цена на газ в июле снизится на 8%

27.05.2019 17:20

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины»  Андрей Коболев  сообщил, что в июле стоимость газа для украинских потребителей снизится на 8%, передает  replyua.net . По его ... подробнее →

Кулуарных договоренностей не будет: нардепам передали условия Зеленского

27.05.2019 17:01

Президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, принятые Верховной радой с нарушениями. Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета парламента, передает   ... подробнее →

С 1 июня КПП «Станица Луганская» меняет график работы

27.05.2019 16:45

Служба «погранохраны МГБ ЛНР» с 1 июня будет осуществлять пропуск граждан на временном пункте перехода «Станица Луганская» с 06:00 до 20:00. Об этом сообщают ... подробнее →

Официальная отставка Гройсмана и Кабмина: Парубий назвал дату важного голосования в Раде

27.05.2019 16:30

В Верховной Раде Украины примут решение об отставке правительства премьер-министра Владимира Гройсмана в течение текущей недели. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает ... подробнее →

Врач поделилась тонкостями летнего ухода за волосами

27.05.2019 16:15

Татьяна Мельничук – профессиональный трихолог и член Всеукраинской ассоциации Украины – как никто другой знает, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они стали длинными и густыми, ... подробнее →

В партии «Слуга народа» пообещали не прогуливать заседания парламента

27.05.2019 15:54

Партия «Слуга народа» пообещала работать каждый рабочий день и постоянно голосовать. Об этом заявил руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко. По его словам, депутаты, которые войдут в состав ... подробнее →

Побоище в одесской колонии: стянуты спецназ и Нацгвардия, здание горит

27.05.2019 15:40

В одесской исправительной колонии начался  бунт Об этом сообщают одесские СМИ. По информации, сегодня в колонии № 51, расположенной на Люстдорфской дороге, 9, пытались совершить побег ... подробнее →

Мошенники предлагают украинцам "бесплатный спутниковый интернет"

27.05.2019 15:30

Мошенники развернули в Украине рекламную кампанию по продаже устройств для приема якобы бесплатного спутникового Интернета, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Их кампания построена вокруг шумихи от ... подробнее →

"Слуга народа" готова: в Киеве представили главных действующих лиц партии Зеленского

27.05.2019 15:20

Сегодня, 27 мая, в Киеве официально презентовали главных действующих лиц партии Зеленского "Слуга народа". Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что "Голос" Вакарчука и "Слуга народа" ... подробнее →

Скандал с мостом Кличко набирает обороты

27.05.2019 15:00

Мы сообщали, что в Киеве  торжественно открыли пешеходный мост . Братья Кличко даже попрыгали на стекле, чтобы показать насколько оно прочное. За первый день там побывали тысячи людей. Не прошло и трех дней - что видим? «Новое стекло на новом ... подробнее →

Город во Львовской области может полностью уйти под землю

27.05.2019 14:40

Большая угроза нависла над городом Стебник Львовской области. Как передает  replyua.net  со ссылкой на ТСН, Стебник может полностью уйти под землю. Сообщается, что несколько десятков лет в ... подробнее →

Гройсман жестко отреагировал на предложение Коломойского о дефолте

27.05.2019 14:20

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на предложение украинского олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт и отметил, что Украина должна сохранять репутацию ответственной страны. ... подробнее →

В аптеках уже нет: в Украине запретили сразу 11 популярных лекарств

27.05.2019 14:00

В Украине запретили реализацию и использование сразу 11 препаратов местного производства, а также Франции, Польши и Италии. Об этом сообщает Государственная служба Украины по лекарственным ... подробнее →

Парубий рассказал, когда ожидать отставку Кабмина

27.05.2019 13:45

Вопрос об отставке Кабинета министров будет рассмотрен в Верховной Раде в ближайший четверг, 30 мая. Как передает  replyua.net  со ссылкой на «Интерфакс-Украина», об ... подробнее →

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