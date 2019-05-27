Город во Львовской области может полностью уйти под землю 27.05.2019 14:40 Большая угроза нависла над городом Стебник Львовской области. Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, Стебник может полностью уйти под землю. Сообщается, что несколько десятков лет в ... подробнее →

Гройсман жестко отреагировал на предложение Коломойского о дефолте 27.05.2019 14:20 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на предложение украинского олигарха Игоря Коломойского объявить дефолт и отметил, что Украина должна сохранять репутацию ответственной страны. ... подробнее →