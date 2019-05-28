Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой28.05.2019 22:31
В сети бурно обсуждают фото главы ВСУ Руслана Хомчака, который надел бронежилет задом наперед. Соответствующее фото опубликовал Alex Noinets в Facebook, передает apostrophe.ua . "Я поздравляю ... подробнее →
Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ28.05.2019 21:59
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области глушат сигналы БПЛА СММ ОБСЕ. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как ... подробнее →
Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери28.05.2019 21:26
С начала суток, 28 мая, местные боевики и российские военные на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook. В ... подробнее →
«Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР»28.05.2019 20:54
Воевавший на стороне подразделений НВФ «ЛДНР» российский писатель Захар Прилепин заявил, что за прошедший месяц противник понес еще большие потери на Донбассе, чем в разгар боевых ... подробнее →
Фатальная ошибка Зеленского: политолог рассказал, как Украина заглотила наживку Путина28.05.2019 20:22
Президент Владимир Зеленский допустил фатальную ошибку, вернув гражданство бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом заявил политик и общественный деятель Дмитрий Спивак, передает ... подробнее →
В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения28.05.2019 19:51
Насосная станция «Сартанская» в Мариуполе будет остановлена. Как сообщает пресс-служба городского совета, причиной стали ремонтные работы. «Из-за проведения ремонтных работ ... подробнее →
Путинский пропагандист выставил себя на посмешище28.05.2019 19:24
В прямом эфире своего ток-шоу на телеканале «Россия 1» топ-пропагандист преступного режима Путина Владимир Соловьев выставил себя на посмешище, пытаясь уже в который раз пригрозить ... подробнее →
Экс-начальник Генштаба Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций"28.05.2019 18:53
Обвиняемый в государственной измене бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана (18 февраля 2012 – 19 февраля 2014г) считает, что заказчиком его уголовного ... подробнее →
Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз28.05.2019 18:28
В течение ближайших лет тарифы на газ, а следовательно на отопление и горячую воду в Украине продолжат расти. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономразвития и ... подробнее →
Рада изменила границы на Донбассе: что это значит28.05.2019 18:03
Верховная Рада Украины перенесла село Гладосово из административных границ временно неподконтрольной Горловки в Бахмутский район. Соответствующий проект постановления №8576 "Об изменениях в ... подробнее →
Зеленский вернул Сакашвили гражданство Украины28.05.2019 17:41
Президент Украины Владимир Зеленский исключил положение о потере экс-главой Одесской ОГА и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили гражданства Украины. Об этом сказано на сайте президента, пишет ... подробнее →
Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы28.05.2019 17:20
Новоизбранный Европарламент будет уделять больше внимания внутренним вопросам, а меньше - вопросам международной внешней политики. Об этом в интервью " Апострофу " рассказал дипломат, главный ... подробнее →
Бабченко внезапно похвалил поступок Зеленского: новый президент поступил неожиданно28.05.2019 17:05
Известный российский журналист и активный критик Владимира Зеленского Аркадий Бабченко неожиданно похвалил избранного президента за его поступок. На своей странице в социальной сети Бабченко отметил, ... подробнее →
Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО28.05.2019 16:39
Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец продемонстрировал, как сейчас выглядит некогда элитный жилкомплекс «Замковый» (ул. Розы Люксембург, 86). Массированный ... подробнее →
В Мариуполе водитель маршрутки избил пожилую пассажирку28.05.2019 16:15
В Мариуполе водителя маршрутного автобуса осудили за избиение пассажирки-пенсионерки. Информация об этом опубликована в реестре судебных решений. В июле 2017 г. примерно в 18:20 в маршрутном ... подробнее →
Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО28.05.2019 15:58
Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», в эфире программы «Хронология недели» на телеканале NewsOne прокомментировал ... подробнее →
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