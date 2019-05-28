Воевавший на стороне подразделений НВФ «ЛДНР» российский писатель Захар Прилепин заявил, что за прошедший месяц противник понес еще большие потери на Донбассе, чем в разгар боевых ... подробнее →

С начала суток, 28 мая, местные боевики и российские военные на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook. В ... подробнее →

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области глушат сигналы БПЛА СММ ОБСЕ. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как ... подробнее →

В сети бурно обсуждают фото главы ВСУ Руслана Хомчака, который надел бронежилет задом наперед. Соответствующее фото опубликовал Alex Noinets в Facebook, передает apostrophe.ua . "Я поздравляю ... подробнее →

Обвиняемый в государственной измене бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана (18 февраля 2012 – 19 февраля 2014г) считает, что заказчиком его уголовного ... подробнее →

В прямом эфире своего ток-шоу на телеканале «Россия 1» топ-пропагандист преступного режима Путина Владимир Соловьев выставил себя на посмешище, пытаясь уже в который раз пригрозить ... подробнее →

Насосная станция «Сартанская» в Мариуполе будет остановлена. Как сообщает пресс-служба городского совета, причиной стали ремонтные работы. «Из-за проведения ремонтных работ ... подробнее →

Президент Владимир Зеленский допустил фатальную ошибку, вернув гражданство бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом заявил политик и общественный деятель Дмитрий Спивак, передает ... подробнее →

Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз 28.05.2019 18:28 В течение ближайших лет тарифы на газ, а следовательно на отопление и горячую воду в Украине продолжат расти. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономразвития и ... подробнее →