На сколько вырастут цены на коммунальные услуги: прогноз министерства29.05.2019 22:38
Согласно апрельскому консенсус-прогнозу Министерства экономической торговли и развития Украины на 2019-2022 годы, эксперты ожидают роста тарифов на газ, пишут Подробности : 2019 год - на ... подробнее →
Врачи рассказали о негативных свойствах зеленого чая29.05.2019 22:15
Специалисты выяснили самые негативные свойства привычного всем чая. Эксперты заявляют, что, невзирая на ряд положительных свойств, чай может нанести существенный вред нашему организму. В первую ... подробнее →
Партии Кличко и Порошенко вместе идут на парламентские выборы29.05.2019 21:40
Представители партий «Солидарность» и УДАР договорились о совместном походе на внеочередные выборы в Верховную Раду. Об этом сообщает источник в бывшей правящей коалиции. Как отметил знакомый с ситуацией источник, сторонам удалось ... подробнее →
Зеленский прибыл на шахту «Лесная» на Львовщине29.05.2019 21:20
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с рабочим визитом во Львовскую область, где в результате обвала породы на шахте «Лесная» погибли двое горняков. Об этом сообщается ... подробнее →
Киевский патриархат не существует: Епифаний подписал важный указ29.05.2019 21:03
Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний подписал указ, признающий недействительным распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, передает replyua.net . «Любые ... подробнее →
У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление29.05.2019 20:45
Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с попаданием в плен восемь украинских военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР Как сообщает пресс-служба президента, ... подробнее →
Вступительная кампания-2019: главные новшества29.05.2019 20:30
Когда и какие документы подавать? Регистрация электронных кабинетов для подачи заявлений начнется 1 июля. Именно подать документов станет возможно только с 10 июля. ... подробнее →
Зеленский проведет встречу с главами четырех МИД29.05.2019 20:17
На текущей неделе Украину посетят главы внешнеполитических ведомств Польши, Швеции, Франции и Германии. Как передает replyua.net , об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил ... подробнее →
Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть имбирь29.05.2019 20:00
Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью. Имбирь можно добавлять в первые блюда, выпечку и чай, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua. О том, какой пользой обладает имбирь, знали еще наши предки. Корень этого ... подробнее →
Саакашвили вернулся в Украину: Политик приземлился в аэропорту Борисполь29.05.2019 19:48
Экс-глава Одессой ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после того, как президент Владимир Зеленский отменил решение о лишении его украинского гражданства, пересек границу и приземлился в ... подробнее →
В Украине изменили правила голосования на выборах: какие нужны документы29.05.2019 19:31
В Украине 24 мая стартовала избирательная кампания по выборам в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля. С этого дня украинцы могут изменить место голосования, если они проживают не по месту ... подробнее →
Выборы в Раду могут перенести: названа причина и новая дата29.05.2019 19:15
Досрочные выборы в Верховную Раду, назначенные указом президента Зеленского на 21 июля этого года, могут перенести. Об этом пишет народный депутат Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале ... подробнее →
Партия Саакашвили "Рух нових сил" решила идти на выборы в Верховную Раду - названа причина29.05.2019 19:00
"Рух нових сил" пойдет на досрочные парламентские выборы в Украине, чтобы реализовать задуманные концепции по улучшению страны. Об этом рассказал один из лидеров движения Давид Сакварелидзе, ... подробнее →
Обострение ситуации на Донбассе: из-за вражеских обстрелов ООС понесли потери29.05.2019 18:45
Оккупационные войска Донбасса, которые курирует Кремль, за минувшие сутки, 28 мая одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один из украинских военных ... подробнее →
«Трепещите!»: выяснилось, как Зеленский будет использовать Саакашвили29.05.2019 18:30
Без победы Владимира Зеленского возвращения Саакашвили было бы маловероятным Об этом в видео-интервью Politeka напомнил председатель Европейской партии Украины Николай ... подробнее →
Рада утвердила переименование двух областей29.05.2019 18:15
Комитет Верховной Раады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует нардепам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщает ... подробнее →
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