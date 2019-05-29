Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с рабочим визитом во Львовскую область, где в результате обвала породы на шахте «Лесная» погибли двое горняков. Об этом сообщается ... подробнее →

Представители партий «Солидарность» и УДАР договорились о совместном походе на внеочередные выборы в Верховную Раду. Об этом сообщает источник в бывшей правящей коалиции. Как отметил знакомый с ситуацией источник, сторонам удалось ... подробнее →

Специалисты выяснили самые негативные свойства привычного всем чая. Эксперты заявляют, что, невзирая на ряд положительных свойств, чай может нанести существенный вред нашему организму. В первую ... подробнее →

Согласно апрельскому консенсус-прогнозу Министерства экономической торговли и развития Украины на 2019-2022 годы, эксперты ожидают роста тарифов на газ, пишут Подробности : 2019 год - на ... подробнее →

На текущей неделе Украину посетят главы внешнеполитических ведомств Польши, Швеции, Франции и Германии. Как передает replyua.net , об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил ... подробнее →

Когда и какие документы подавать? Регистрация электронных кабинетов для подачи заявлений начнется 1 июля. Именно подать документов станет возможно только с 10 июля. ... подробнее →

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с попаданием в плен восемь украинских военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР Как сообщает пресс-служба президента, ... подробнее →

Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть имбирь 29.05.2019 20:00 Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью. Имбирь можно добавлять в первые блюда, выпечку и чай, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua. О том, какой пользой обладает имбирь, знали еще наши предки. Корень этого ... подробнее →

Саакашвили вернулся в Украину: Политик приземлился в аэропорту Борисполь 29.05.2019 19:48 Экс-глава Одессой ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после того, как президент Владимир Зеленский отменил решение о лишении его украинского гражданства, пересек границу и приземлился в ... подробнее →