На сколько вырастут цены на коммунальные услуги: прогноз министерства

29.05.2019 22:38

Согласно апрельскому консенсус-прогнозу Министерства экономической торговли и развития Украины на 2019-2022 годы, эксперты ожидают роста тарифов на газ, пишут  Подробности : 2019 год - на ... подробнее →

Врачи рассказали о негативных свойствах зеленого чая

29.05.2019 22:15

Специалисты выяснили самые негативные свойства привычного всем чая. Эксперты заявляют, что, невзирая на ряд положительных свойств, чай может нанести существенный вред нашему организму. В первую ... подробнее →

Партии Кличко и Порошенко вместе идут на парламентские выборы

29.05.2019 21:40

Представители партий «Солидарность» и УДАР договорились о совместном походе на внеочередные выборы в Верховную Раду. Об этом сообщает источник в бывшей правящей коалиции. Как отметил знакомый с ситуацией источник, сторонам удалось ... подробнее →

Зеленский прибыл на шахту «Лесная» на Львовщине

29.05.2019 21:20

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с рабочим визитом во Львовскую область, где в результате обвала породы на шахте «Лесная» погибли двое горняков. Об этом сообщается ... подробнее →

Киевский патриархат не существует: Епифаний подписал важный указ

29.05.2019 21:03

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний подписал указ, признающий недействительным распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, передает  replyua.net . «Любые ... подробнее →

У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление

29.05.2019 20:45

Президент  Владимир Зеленский  отреагировал на ситуацию с попаданием в плен восемь украинских военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР Как сообщает пресс-служба президента, ... подробнее →

Вступительная кампания-2019: главные новшества

29.05.2019 20:30

Когда и какие документы подавать? Регистрация   электронных кабинетов  для подачи заявлений начнется 1 июля. Именно  подать документов станет возможно только с 10 июля. ... подробнее →

Зеленский проведет встречу с главами четырех МИД

29.05.2019 20:17

На текущей неделе Украину посетят главы внешнеполитических ведомств Польши, Швеции, Франции и Германии. Как передает  replyua.net , об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил ... подробнее →

Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть имбирь

29.05.2019 20:00

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью. Имбирь можно добавлять в первые блюда, выпечку и чай, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на  neboley.com.ua. О том, какой пользой обладает имбирь, знали еще наши предки. Корень этого ... подробнее →

Саакашвили вернулся в Украину: Политик приземлился в аэропорту Борисполь

29.05.2019 19:48

Экс-глава Одессой ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после того, как президент Владимир Зеленский отменил решение о лишении его украинского гражданства, пересек границу и приземлился в ... подробнее →

В Украине изменили правила голосования на выборах: какие нужны документы

29.05.2019 19:31

В Украине 24 мая стартовала избирательная кампания по выборам в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля. С этого дня украинцы могут изменить место голосования, если они проживают не по месту ... подробнее →

Выборы в Раду могут перенести: названа причина и новая дата

29.05.2019 19:15

Досрочные выборы в Верховную Раду, назначенные указом президента Зеленского на 21 июля этого года, могут перенести. Об этом пишет народный депутат Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале ... подробнее →

Партия Саакашвили "Рух нових сил" решила идти на выборы в Верховную Раду - названа причина

29.05.2019 19:00

"Рух нових сил" пойдет на досрочные парламентские выборы в Украине, чтобы реализовать задуманные концепции по улучшению страны. Об этом рассказал один из лидеров движения Давид Сакварелидзе, ... подробнее →

Обострение ситуации на Донбассе: из-за вражеских обстрелов ООС понесли потери

29.05.2019 18:45

Оккупационные войска Донбасса, которые курирует Кремль, за минувшие сутки, 28 мая одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один из украинских военных ... подробнее →

«Трепещите!»: выяснилось, как Зеленский будет использовать Саакашвили

29.05.2019 18:30

Без победы  Владимира Зеленского  возвращения Саакашвили было бы маловероятным Об этом в видео-интервью Politeka напомнил председатель Европейской партии Украины  Николай ... подробнее →

Рада утвердила переименование двух областей

29.05.2019 18:15

Комитет Верховной Раады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует нардепам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщает  ... подробнее →

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