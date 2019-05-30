«У всех есть возможность»: Разумков объяснил, кто может попасть в партию «Слуга народа»30.05.2019 22:38
Представители партии «Слуга народа» должны разделять цели и принципы политсилы. Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков. Он отметил, что партия «Слуга народа» ... подробнее →
«Range rover и 12 млн. грн»: Вакарчук рассказал о своем богатстве, назвав себя скромным человеком30.05.2019 22:14
Украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в интервью LIGA.net рассказало своем богатстве, отметив, что считает себя «достаточно ... подробнее →
Выходить раньше на пенсию: Суд принял важное решение30.05.2019 21:27
Большая палата Верховного суда пришла к заключению, что родитель ребенка с инвалидностью имеет право выйти на пенсию на пять лет раньше пенсионного возраста. Это возможно в том случае, если сын ... подробнее →
Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм30.05.2019 21:05
Британские ученые выяснили, что определенные напитки не утоляют, а провоцируют жажду, нарушая водный баланс в организме человека. На самом базовом уровне напиток — это тип жидкости, который ... подробнее →
Минский процесс нуждается в перезагрузке и новых кадрах - эксперты30.05.2019 20:48
По мнению политических экспертов и правозащитников, принявших участие в пресс-конференции, посвященной минскому процессу, здесь требуются перезагрузка и привлечение новых кадров. При этом участники мероприятия подчеркнули, что отсутствие в ТКГ ... подробнее →
Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера30.05.2019 20:35
Как мы сообщали ранее, президент Владимир Зеленский побывал на Львовщине, когда случился обвал на шахте «Лесная» и погибли горняки. Глава государства в окружении ... подробнее →
Зеленский призвал сенатора США усилить давление на Россию30.05.2019 20:20
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенатором США Робертом Портманом политическую ситуацию в Украине — парламентские досрочные выборы, а также ситуацию на Донбассе и усиление ... подробнее →
Стало известно, сколько надбавки к зарплате получают бойцы ВСУ30.05.2019 20:00
С 1 апреля введены надбавки к зарплатам украинских военнослужащих. Об этом сообщает Оперативное командование "Север"/Operational Command "North" в Facebook, передает « Апостроф ». ... подробнее →
Порошенко передал на помощь армии 1,75 млн грн30.05.2019 19:40
Экс-президент Украины Петр Порошенко передает фонду «Повернись живим» и волонтеру из Львова, основателю магазина военного снаряжения «Резервист» Богдану Масляку, 1,75 млн грн. ... подробнее →
Парламент не поддержит отставку Грицака, Климкина и Полторака: политолог указал на причину30.05.2019 19:20
Депутаты ВР не поддержат увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака, поскольку для этого просто-напросто не будет голосов. ... подробнее →
Зеленский объяснил, когда сформирует новое правительство30.05.2019 19:05
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда планирует окончательно сформировать новое правительство Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Так, украинский лидер ... подробнее →
Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях30.05.2019 18:39
Эти продукты стабилизируют и снижают давление. По свидетельствам людей, которые на собственном опыте проверили продукты, снижающие давление, «помощниками врача» в плане стабилизации артериального давления, по их мнению, являются свекла, ... подробнее →
Напротив здания парламента Венгрии затонул теплоход, построенный в Херсоне: есть погибшие30.05.2019 18:24
Затонувший в Будапеште прогулочный теплоход Русалка был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. Об этом в четверг, 30 мая, пишет венгерское издание hvg.hu, передает ... подробнее →
Известный ученый предсказал путешествия во времени30.05.2019 18:08
Озвученная теория основана на последних открытиях науки. Ученый, который приводил аргументы в пользу того, что путешествовать во времени реально, опирался при этом на концепцию червоточин, ... подробнее →
Украина будет призывать Запад надавить на Россию – Климкин30.05.2019 17:45
Завтра, 31 мая, МИД Украины готовится направить обращение к министрам иностранных дел относительно с призывом усилить давление на Россию в плане освобождения военнопленных украинских моряков ... подробнее →
Рада прижала к стенке Россию: принято важное решение, подробности30.05.2019 17:30
Нардепы проголосовали за постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской ... подробнее →
- Боевики «ДНР» создают на блокпостах огромные очереди22:36
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации22:11
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- В Донецкой области технологическими отходами убивают реку20:10
- В Мариуполе "Шевроле" врезалось в маршрутку18:41
- На Донетчине получил ранение мирный житель15:51
- В Мариуполе участнице массового забега стало плохо. Девушку увезли в больницу15:06
- Будет стоить всю зарплату: стала известна правда о российских паспортах в «Л/ДНР»14:07
- «Вода по 35 грн та сьомга по 1500 за кг» — у ДонВЦА закупили продукти за ціною в два рази вище за ринкову13:45
- Танки, артиллерия, авиация: ВСУ показали, как остановят вторжение России на Азове13:30
- Боевики «ДНР» создают на блокпостах огромные очереди22:36
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации22:11
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Зеленский указом внезапно изменил структуру Администрации президента: что об этом известно20:41
- В Донецкой области технологическими отходами убивают реку20:10
- Від "радянщини" до НАТО: Як "реформа сержантів" змінить українську армію19:41
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- В Мариуполе "Шевроле" врезалось в маршрутку18:41
- Билецкий призвал украинских националистов объединиться18:07
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- Гиркин – украинским воинам: «Благодарите за то, что в 2014 не сделал вам всем там хану»16:34
- Пауки в доме: почему их нельзя убивать16:14
- Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам14:49
- Похудеть без голодания: ученые раскрыли секрет12:10
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией11:47
- Врач имеет право: Какую информацию о пациенте можно разглашать10:51
- Выращивайте картошку и заготавливайте консервы: политолог рассказал, что делать украинцам10:17
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок
- В «ДНР» сократили комендантский час
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Донецк онемел от "подарка” Пушилина