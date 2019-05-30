Выходить раньше на пенсию: Суд принял важное решение 30.05.2019 21:27 Большая палата Верховного суда пришла к заключению, что родитель ребенка с инвалидностью имеет право выйти на пенсию на пять лет раньше пенсионного возраста. Это возможно в том случае, если сын ... подробнее →

Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм 30.05.2019 21:05 Британские ученые выяснили, что определенные напитки не утоляют, а провоцируют жажду, нарушая водный баланс в организме человека. На самом базовом уровне напиток — это тип жидкости, который ... подробнее →