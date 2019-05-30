«У всех есть возможность»: Разумков объяснил, кто может попасть в партию «Слуга народа»

30.05.2019 22:38

Представители партии «Слуга народа» должны разделять цели и принципы политсилы. Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков. Он отметил, что партия «Слуга народа» ... подробнее →

«Range rover и 12 млн. грн»: Вакарчук рассказал о своем богатстве, назвав себя скромным человеком

30.05.2019 22:14

Украинский музыкант,  солист группы «Океан Эльзы»   Святослав Вакарчук  в интервью LIGA.net рассказало своем богатстве, отметив, что считает себя «достаточно ... подробнее →

Выходить раньше на пенсию: Суд принял важное решение

30.05.2019 21:27

Большая палата Верховного суда пришла к заключению, что родитель ребенка с инвалидностью имеет право выйти на пенсию на пять лет раньше пенсионного возраста. Это возможно в том случае, если сын ... подробнее →

Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм

30.05.2019 21:05

Британские ученые выяснили, что определенные напитки не утоляют, а провоцируют жажду, нарушая водный баланс в организме человека. На самом базовом уровне напиток — это тип жидкости, который ... подробнее →

Минский процесс нуждается в перезагрузке и новых кадрах - эксперты

30.05.2019 20:48

По мнению политических экспертов и правозащитников, принявших участие в пресс-конференции, посвященной минскому процессу, здесь требуются перезагрузка и привлечение новых кадров. При этом участники мероприятия подчеркнули, что отсутствие в ТКГ ... подробнее →

Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера

30.05.2019 20:35

Как мы сообщали ранее, президент Владимир Зеленский побывал на Львовщине, когда случился  обвал на шахте «Лесная»  и погибли горняки. Глава государства в окружении ... подробнее →

Зеленский призвал сенатора США усилить давление на Россию

30.05.2019 20:20

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенатором США Робертом Портманом политическую ситуацию в Украине — парламентские досрочные выборы, а также ситуацию на Донбассе и усиление ... подробнее →

Стало известно, сколько надбавки к зарплате получают бойцы ВСУ

30.05.2019 20:00

С 1 апреля введены надбавки к зарплатам украинских военнослужащих. Об этом сообщает Оперативное командование "Север"/Operational Command "North" в Facebook, передает « Апостроф ». ... подробнее →

Порошенко передал на помощь армии 1,75 млн грн

30.05.2019 19:40

Экс-президент Украины Петр Порошенко передает фонду «Повернись живим» и волонтеру из Львова, основателю магазина военного снаряжения «Резервист» Богдану Масляку, 1,75 млн грн. ... подробнее →

Парламент не поддержит отставку Грицака, Климкина и Полторака: политолог указал на причину

30.05.2019 19:20

Депутаты ВР не поддержат увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака, поскольку для этого просто-напросто не будет голосов. ... подробнее →

Зеленский объяснил, когда сформирует новое правительство

30.05.2019 19:05

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда планирует окончательно сформировать новое правительство Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Так, украинский лидер ... подробнее →

Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях

30.05.2019 18:39

Эти продукты стабилизируют и снижают давление. По свидетельствам людей, которые на собственном опыте проверили продукты, снижающие давление, «помощниками врача» в плане стабилизации артериального давления, по их мнению, являются свекла, ... подробнее →

Напротив здания парламента Венгрии затонул теплоход, построенный в Херсоне: есть погибшие

30.05.2019 18:24

Затонувший в Будапеште прогулочный теплоход Русалка был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией. Об этом в четверг, 30 мая, пишет венгерское издание hvg.hu, передает  ... подробнее →

Известный ученый предсказал путешествия во времени

30.05.2019 18:08

Озвученная теория основана на последних открытиях науки. Ученый, который приводил аргументы в пользу того, что путешествовать во времени реально, опирался при этом на концепцию червоточин, ... подробнее →

Украина будет призывать Запад надавить на Россию – Климкин

30.05.2019 17:45

Завтра, 31 мая, МИД Украины готовится направить обращение к министрам иностранных дел относительно с призывом усилить давление на Россию в плане освобождения военнопленных  украинских моряков ... подробнее →

Рада прижала к стенке Россию: принято важное решение, подробности

30.05.2019 17:30

Нардепы проголосовали за постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской ... подробнее →

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