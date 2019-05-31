Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами местность и дороги в районе временно оккупированной Оленовки. Вот что узнали «Ведомости Донбасса» Как ... подробнее →

Украинские военные с помощью БПЛА сбросили листовки на оккупированное село Саханка. Пропагандисты в истерике. О листовках рассказало "министерство информации" террористической "ДНР", передает " ... подробнее →

В неподконтрольных Украине районах Донецкой области за пять лет оккупации Донбасса появилось множество катастрофических проблем. Об этом сообщил военный обозреватель Юрий Карин, пишет ДонПресс . Он ... подробнее →

Бойцы ООС под Доломитным 27 апреля ликвидировали наемника армии РФ Виктора Чабана. О потери в рядах "ДНР" рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о войне на Донбассе, ... подробнее →

Глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович призвал украинцев не голосовать за партию Андрея Ревы и Владимира Гройсмана на парламентских выборах. Об этом ... подробнее →

31 мая состоялось первое заседание обновленного СНБО с участием президента Владимира Зеленского. Оно было посвящено проблемам энергетики. О заседании Совбеза Зеленский рассказал на своем официальном ... подробнее →

Оккупационные «власти ДНР» хотят сделать только «внутренний интернет» по примеру РФ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса» Оккупационные «власти ДНР» ... подробнее →

Член НВФ «ДНР» по имени Олег опубликовал в сети видеообращение к российским властям, в котором требует «прислать комиссию и провести зачистку, как в 39 году», чтобы навестит ... подробнее →

Наблюдатели СММ ОБСЕ побывали на месте обстрела в Горловке 31.05.2019 19:42 Наблюдатели СММ ОБСЕ побывали во временно оккупированной Горловке на мете обстрела в Никитовском районе на улице Покидько, где были ранены женщина и ребенок. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →