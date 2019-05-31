ВСУ в Доломитном разобрались с боевиком "Беркута" - террорист Чабан стал "грузом 200"31.05.2019 22:36
Бойцы ООС под Доломитным 27 апреля ликвидировали наемника армии РФ Виктора Чабана. О потери в рядах "ДНР" рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о войне на Донбассе, ... подробнее →
Эксперт рассказал, как главари ОРДО «экономят бюджет республики»31.05.2019 22:08
В неподконтрольных Украине районах Донецкой области за пять лет оккупации Донбасса появилось множество катастрофических проблем. Об этом сообщил военный обозреватель Юрий Карин, пишет ДонПресс . Он ... подробнее →
Листовки ВСУ, сброшенные с беспилотника на Саханку, ввергли в ярость оккупантов и пропагандистов31.05.2019 21:43
Украинские военные с помощью БПЛА сбросили листовки на оккупированное село Саханка. Пропагандисты в истерике. О листовках рассказало "министерство информации" террористической "ДНР", передает " ... подробнее →
Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами дороги в районе Оленовки31.05.2019 21:19
Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами местность и дороги в районе временно оккупированной Оленовки. Вот что узнали «Ведомости Донбасса» Как ... подробнее →
«Пришлите инспекцию, проведите зачистку, как в 39 году»: члены НВФ «ДНР» требуют паспорта РФ. ВИДЕО31.05.2019 20:56
Член НВФ «ДНР» по имени Олег опубликовал в сети видеообращение к российским властям, в котором требует «прислать комиссию и провести зачистку, как в 39 году», чтобы навестит ... подробнее →
В «ДНР» хотят сделать только «внутренний интернет»31.05.2019 20:33
Оккупационные «власти ДНР» хотят сделать только «внутренний интернет» по примеру РФ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса» Оккупационные «власти ДНР» ... подробнее →
Первое заседание Совбеза с Зеленским: президент выдвинул громкие требования, срок 2 недели31.05.2019 20:19
31 мая состоялось первое заседание обновленного СНБО с участием президента Владимира Зеленского. Оно было посвящено проблемам энергетики. О заседании Совбеза Зеленский рассказал на своем официальном ... подробнее →
Рабинович призвал украинцев не голосовать на выборах за представителей уходящего правительства. ВИДЕО31.05.2019 20:01
Глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович призвал украинцев не голосовать за партию Андрея Ревы и Владимира Гройсмана на парламентских выборах. Об этом ... подробнее →
Наблюдатели СММ ОБСЕ побывали на месте обстрела в Горловке31.05.2019 19:42
Наблюдатели СММ ОБСЕ побывали во временно оккупированной Горловке на мете обстрела в Никитовском районе на улице Покидько, где были ранены женщина и ребенок. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
Дефицит медиков в ОРДО превышает 50%, — СМИ «ДНР»31.05.2019 19:21
На неподконтрольной территории Донецкой области продолжает сохраняться большой дефицит медицинских работников. Об этом пишут местные массмедиа, ссылаясь на данные так называемого ... подробнее →
Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление31.05.2019 18:59
Администрация президента Украины допускает телефонные переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Данное заявление поступило от заместителя главы администрации президента Вадима ... подробнее →
С 1 июня КПВВ на Донбассе меняют режим работы31.05.2019 18:36
С 1 июня контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят на летний график работы. Об этом сообщает Госпогранслужба. Так, в ГПСУ уточнили, что завтра все контрольные пункты въезда-выезда на ... подробнее →
Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех31.05.2019 18:19
Владимир Зеленский показал кадры из Администрации президента, которые порадовали многих На официальной странице президента Украины была опубликована фотография на которой, он с представителями ... подробнее →
В АП заявили о «креативных идеях» по Донбассу31.05.2019 18:03
В Администрации президента есть «креативные идеи» для оживления Минского процесса. Их наработки должны стать темой будущей встречи «нормандского формата», заявил замглавы АП ... подробнее →
Мариуполец отомстил за друзей, жестоко убив человека31.05.2019 17:46
В Мариуполе на 60 суток арестовали горожанина, который жестоко убил человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, пишет mrpl.city. «23 мая, около 13:00, 22-летний ... подробнее →
В «ДНР» показали одного из 8 украинских военных, взятых в плен под Новотроицким. ВИДЕО31.05.2019 17:24
Группировка «ДНР» опубликовала видео с фрагментом допроса одного из восьми украинских военных 53-й отдельной механизированной бригады, попавших в плен боевиков после заезда на грузовике ... подробнее →
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